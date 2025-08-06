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Зеленський і Трамп обговорили візит спецпредставника США до путіна

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський і Трамп обговорили візит спецпредставника США до путіна

Шостий президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Цей діалог став продовженням нещодавньої зустрічі спеціального представника Сполучених Штатів Стіва Віткоффа з російським диктатором володимиром путіним. Про факт розмови повідомляє «Суспільне».

📢 У своїй публікації на платформі Truth Social Дональд Трамп підтвердив, що його представник Стів Віткофф зустрічався з главою кремля і зазначив, що переговори пройшли успішно. За його словами, «досягнуто значного прогресу», а сам Трамп після цього інформував деяких європейських союзників про підсумки розмови.

☝️ «Мій спеціальний посланник Стів Віткофф щойно провів дуже продуктивну зустріч із президентом росії володимиром путіним. Було досягнуто значного прогресу! Після цього я поінформував деяких наших європейських союзників. Усі погоджуються, що ця війна має завершитися, і ми працюватимемо над цим найближчими днями та тижнями», – зазначив Трамп.

📌Шостий президент України Володимир Зеленський також прокоментував розмову, підтвердивши, що вона відбулася дорогою із Сумської області. Як підкреслив глава держави, до обговорення також долучилися лідери деяких європейських країн.

📢 «Ця розмова відбулася після візиту представника Президента Трампа Стівена Віткоффа до москви. Наша спільна позиція з партнерами чітка: війна має завершитися. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено у москві», – написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

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