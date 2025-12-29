Вівторок, 30 Грудня, 2025
Трамп знову зв’язався з російським диктатором путіним

Денис Молотов
Трамп знову зв’язався з російським диктатором путіним
Ілюстративне фото з відкритих джерел: президент США Дональд Трамп та російський диктатор путін.

Президент США Дональд Трамп провів чергову телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. Про це у понеділок, 29 грудня, повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт на своїй сторінці в соцмережі X (колишній Twitter).

За її словами, розмова стосувалася України та мала «позитивний характер». Інших деталей з американського боку наразі не оприлюднили.

Скриншот з соцмережі речниці Білого дому Керолайн Левітт.

Водночас помічник глави кремля юрій ушаков розповів власну версію переговорів. За його твердженням, Трамп нібито був «шокований і обурений» заявами росії про атаку на резиденцію путіна.

Також, за словами того ж ушакова, американський президент поінформував російського диктатора про окремі результати, досягнуті командою президента України Володимира Зеленського.

📢 «путін у розмові з Трампом підкреслив, що росія має намір тісно і плідно співпрацювати зі Сполученими Штатами з метою пошуку миру», — заявив представник кремля.

Скриншот з офіційного Телеграм-каналу російського пропагандистського ЗМІ тасс.

Це вже друга телефонна розмова Трампа і путіна за останні два дні. Напередодні, 28 грудня, президент США контактував із російським диктатором перед зустріччю з шостим президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше Зеленський повідомляв, що Дональд Трамп провів тривалу розмову з путіним, під час якої обговорив усі 20 пунктів мирного плану. Водночас глава Білого дому заявляв, що російські удари по Україні, на його думку, не є свідченням несерйозного ставлення очільника кремля до можливого миру.

