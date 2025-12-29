Понеділок, 29 Грудня, 2025
Трамп обговорив із путіним усі пункти мирного плану — Зеленський

Денис Молотов
Трамп обговорив із путіним усі пункти мирного плану — Зеленський
Фото: Зустріч шостого президента України Зеленського Володимира Олександровича з 47-м президентом США Дональдом Трампом.

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп провів тривалу телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним, під час якої сторони детально обговорили 20 пунктів мирного плану. Про це глава держави повідомив, відповідаючи на запитання журналістів, передає РБК-Україна.

За словами Зеленського, Трамп підтвердив, що йшлося саме про той документ, який раніше був узгоджений сторонами. Обговорення, начебто, відбувалося пункт за пунктом.

📢 «Трамп мені сказав, що він проговорив усі 20 пунктів плану, пункт за пунктом. Я йому за це подякував, бо важливо, щоб ми всі були в одному контексті і щоб обговорювався саме цей документ, а не якийсь інший», — зазначив шостий президент України.

☝️ Зеленський додав, що американський лідер поінформував його про заявлену «готовність» путіна. Однак, українська сторона ставиться до таких сигналів вкрай обережно.

📢 «Для нас це не перший раз, коли путін щось говорить, а робить інші справи. Нам важливо, щоб слова збігалися з діями», — наголосив глава держави.

📌 Зеленський утримався від розкриття деталей переговорів. Він додав, що ключовим залишається не сам факт заяв чи контактів, а практичне виконання досягнутих домовленостей.

👉 Нагадаємо, раніше Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що потенційна мирна угода з росією може принести «великі економічні вигоди» для України. Також Зеленський повідомляв європейським лідерам, що не очікує відмови росії від максималістських вимог і її згоди з запропонованим мирним планом.

