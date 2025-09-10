Трамп закликав до страти вбивці українки

Президент США Дональд Трамп закликав до смертної кари для 34-річного бездомного Декарлоса Брауна-молодшого, який 22 серпня убив 23-річну українську біженку Ірину Заруцьку в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Про це політик написав у своїй соцмережі Truth Social у середу, 10 вересня.

📢 «Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, має бути швидко (безсумнівно!) суджена і засуджена виключно до смертної карти. Іншого вибору не може бути!!!», – зазначив Трамп.

Ірина Заруцька загинула від ножових поранень, які підозрюваний завдав їй у громадському транспорті. Зараз проти Брауна-молодшого висунуто федеральні обвинувачення, окрім підозри у вбивстві на рівні штату.

Як повідомляє Reuters, Міністерство юстиції США кваліфікувало цей злочин як такий, що передбачає можливість смертної кари.

☝️ Північна Кароліна не здійснювала смертних страт із 2006 року, а на федеральному рівні вирок востаннє виконали у 2021 році.

Трамп раніше вже коментував трагедію, наголошуючи, що напад скоїв «психічно нестабільний злочинець», який мав багату історію правопорушень. За словами президента, Брауна затримували 14 разів, проте щоразу він опинявся на волі без застави.

☝️ Нагадаємо, трагедія сталася 22 серпня у легкорейковому транспорті Lynx Blue Line. За даними поліції, Ірина зайшла до вагона о 21:46 та сіла неподалік нападника. Через чотири хвилини чоловік дістав ніж і завдав смертельного удару.

👉 Також раніше Дональд Трамп відреагував на трагічну загибель української біженки Ірини Заруцької. У своєму дописі на платформі Х (колишній Twitter) від 8 вересня президент США назвав цю подію «жахливим злочином» і звинуватив попередню владу у бездіяльності.