Середа, 10 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трамп закликав до страти вбивці українки

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп закликав до страти вбивці українки

Президент США Дональд Трамп закликав до смертної кари для 34-річного бездомного Декарлоса Брауна-молодшого, який 22 серпня убив 23-річну українську біженку Ірину Заруцьку в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Про це політик написав у своїй соцмережі Truth Social у середу, 10 вересня.

📢 «Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, має бути швидко (безсумнівно!) суджена і засуджена виключно до смертної карти. Іншого вибору не може бути!!!», – зазначив Трамп.

Трамп закликав до страти вбивці українки

Ірина Заруцька загинула від ножових поранень, які підозрюваний завдав їй у громадському транспорті. Зараз проти Брауна-молодшого висунуто федеральні обвинувачення, окрім підозри у вбивстві на рівні штату.

Як повідомляє Reuters, Міністерство юстиції США кваліфікувало цей злочин як такий, що передбачає можливість смертної кари.

☝️ Північна Кароліна не здійснювала смертних страт із 2006 року, а на федеральному рівні вирок востаннє виконали у 2021 році.

Трамп раніше вже коментував трагедію, наголошуючи, що напад скоїв «психічно нестабільний злочинець», який мав багату історію правопорушень. За словами президента, Брауна затримували 14 разів, проте щоразу він опинявся на волі без застави.

☝️ Нагадаємо, трагедія сталася 22 серпня у легкорейковому транспорті Lynx Blue Line. За даними поліції, Ірина зайшла до вагона о 21:46 та сіла неподалік нападника. Через чотири хвилини чоловік дістав ніж і завдав смертельного удару.

👉 Також раніше Дональд Трамп відреагував на трагічну загибель української біженки Ірини Заруцької. У своєму дописі на платформі Х (колишній Twitter) від 8 вересня президент США назвав цю подію «жахливим злочином» і звинуватив попередню владу у бездіяльності.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Ворог завдав 4 ракетних та 63 авіаційних ударів за добу: зафіксовано 180 боєзіткнень – Генштаб

ВІЙНА

Генпрокурор Кравченко і Голова Офісу Ради Європи в Україні підписали меморандум про співробітництво в рамках “CyberUA”

ПОДІЇ

путін погрожує ураженням будь-яких іноземних військ в Україні

ВАЖЛИВО

Україна відбила 156 бойових зіткнень за добу: ворог застосував 16 ракет та 143 керовані бомби – Генштаб

ВІЙНА

Чоловіки на Волині відібрали зброю в працівників ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

На фронті за добу відбулось 200 боїв: на яких напрямках найгарячіше

ПОДІЇ

У Слов’янську FPV-дрон влучив у мікроавтобус: одна людина загинула

ВІЙНА

Лисичанська громада надала допомогу дітям військових до Дня знань

ЛУГАНЩИНА

Гуманітарний штаб Рубіжного надалі підтримує мешканців Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Ізраїльська авіація знову завдала ударів по Сирії

ПОДІЇ

Україна ризикує залишитися без достатніх засобів ППО через уповільнення поставок зі США – FT

ПОДІЇ

«Коаліція охочих» готова передати Україні ракети великої дальності

ВАЖЛИВО

НАТО закликає не перебільшувати можливості путіна

ВАЖЛИВО

росія атакувала Україну понад 150 дронами Shahed та ракетами

ВІЙНА

Пропагандистка рф симоньян повідомила що хвора

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"