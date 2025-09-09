Трамп про загибель української біженки у США: винні демократи

Дональд Трамп відреагував на трагічну загибель української біженки Ірини Заруцької, яка стала жертвою нападу у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. У своєму дописі на платформі Х (колишній Twitter) від 8 вересня президент США назвав цю подію «жахливим злочином» і звинуватив попередню владу у бездіяльності.

📢 «Прекрасна молода українка, яка врятувалася від війни, загинула від рук психічно нестабільного злочинця», — написав Трамп.

Політик нагадав, що підозрюваного затримували вже 14 разів, але він щоразу опинявся на волі без застави. Трамп поставив риторичне запитання: як людина з такою історією могла залишатися на свободі?

Він поклав відповідальність на демократів , розкритикувавши їх за відмову посилювати закони сурового контролю над злочинцями та вказав на колишнього губернатора Роя Купера, якого звинуватив у відсутності реакції належного рівня на проблему.

☝️ На думку Трампа, гарантувати порядок у Північній Кароліні та по всій країні здатні лише республіканці завдяки жорсткішому законодавству. Він також висловив невдоволення обмеженим висвітленням цієї трагедії в американських ЗМІ та закликав виборців підтримати кандидата від Республіканської партії Майкла Вотлі на виборах до Сенату.

Інцидент стався 22 серпня у вагоні легкорейкового транспорту Lynx Blue Line у Шарлотті. За даними поліції, напад здійснив 34-річний Декарлос Браун-молодший. Камери відеоспостереження зафіксували, як о 21:46 Ірина Заруцька зайшла у вагон і сіла неподалік від чоловіка. Через чотири хвилини він раптово витягнув ніж і смертельно вдарив її.

Зловмисника затримали невдовзі після нападу. Під час атаки він порізав руку, отримав медичну допомогу та почув обвинувачення у вбивстві першого ступеня. Наразі мотив нападу не встановлений. Підозрюваний перебуває під вартою та проходить психіатричну експертизу.