Неділя, 11 Січня, 2026
Трамп доручив підготувати план вторгнення США в Гренландію — ЗМІ

Денис Молотов
Фото: Дональд Трамп, 47-й президент США.

Президент США Дональд Трамп доручив Об’єднаному командуванню спеціальних операцій підготувати план можливого вторгнення в Гренландію. Про це в неділю, 11 грудня, повідомляє Daily Mail із посиланням на джерела в американських політичних і військових колах.

За інформацією видання, в адміністрації американського лідера наполягають на необхідності оперативних дій, аби встановити контроль над островом раніше, ніж це зможуть зробити росія або Китай.

☝️ У Білому домі вважають, що зволікання може призвести до стратегічної поразки США в Арктичному регіоні.

Особливу роль у просуванні ідеї можливого силового сценарію, за даними джерел, відіграє радник президента з питань національної безпеки Стівен Міллер. Він активно підтримує жорсткі кроки у зовнішній політиці.

Співрозмовники видання також зазначають, що команда Трампа нібито надихнулася результатами нещодавньої американської операції у Венесуелі, під час якої було захоплено президента країни Ніколаса Мадуро. У Вашингтоні цю подію розглядають як приклад успішних рішучих дій за межами США.

Водночас американське військове керівництво виступає категорично проти такого сценарію.

☝️ Військові наголошують, що потенційне вторгнення в Гренландію грубо порушуватиме норми міжнародного права та навряд чи отримає підтримку Конгресу США.

📢 «Військова еліта вважає цю ідею абсурдною та незаконною», — зазначив один із дипломатів у коментарі ЗМІ, додавши, що генерали намагаються переключити увагу президента на інші військові ініціативи.

За словами співрозмовника, високопосадовці Пентагону порівнюють спілкування з Дональдом Трампом зі спробами домовитися з «дитиною п’ятирічного віку», маючи на увазі складність аргументованого діалогу щодо таких рішень.

Раніше Дональд Трамп публічно заявляв, що має намір «щось зробити з Гренландією». Інакше, за його словами, острів можуть захопити росія або Китай. США не хочуть мати таких сусідів у стратегічно важливому регіоні.

👉 Також повідомлялось, що країни Європейського Союзу готують план стримування США на випадок, якщо Трамп спробує взяти Гренландію під контроль.

