Середа, 17 Вересня, 2025
Трамп заявив, що Зеленському доведеться укласти угоду для завершення війни

Денис Молотов
Президент США Дональд Трамп у вівторок, 16 вересня, перед вильотом до Великої Британії зробив гучну заяву щодо війни росії проти України. За словами американського лідера, Зеленському доведеться укласти угоду, аби зупинити російське вторгнення.

📢 «Він повинен буде укласти угоду… Зеленський повинен буде укласти угоду», – наголосив Трамп, звертаючись до журналістів.

Він також зазначив, що, на його думку, країни Європи мають відмовитися від закупівель російської нафти, адже це фінансує війну кремля.

Попри різкі слова, президент США заявив, що «любить Україну», проте підкреслив, що вона має «дуже серйозні проблеми». Трамп охарактеризував війну як трагедію, якої можна було уникнути:

📢 «Цього ніколи не мало статися. Це війна, якої ніколи не мало бути. Країна має дуже серйозні проблеми. Але я збираюся домогтися її зупинки».

☝️ Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський публічно звернувся до Дональда Трампа, закликавши його зайняти «чітко виражену позицію» стосовно санкцій проти росії та гарантій безпеки для України. Шостий президент України наголосив, що лише посилення тиску на кремль може зупинити владіміра путіна та покласти край війні.

👉 Також раніше Єврокомісія наголосила, що 19 пакет санкцій проти росії офіційно не мав затвердженої дати презентації, а тому говорити про затримку некоректно. Про це заявила речниця ЄК Паула Піньйо на брифінгу, коментуючи інформацію ЗМІ,

