Федеральне бюро розслідувань США у четвер, 11 вересня, опублікувало фотографії чоловіка, якого вважають причетним до вбивства Чарлі Кірка, повідомляє АВС News.

ФБР оголосило про винагороду до $100 000 за будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особу підозрюваного та забезпечити його затримання. На знімках фігурує чоловік у бейсболці та сонцезахисних окулярах, зафіксований у сходовому прольоті університету.

📢 Спецагент ФБР Роберт Болс повідомив, що неподалік місця стрілянини у лісосмузі була виявлена стара імпортна гвинтівка Mauser. На патронах містилися написи «трансгендер» та «антифашист», проте правоохоронці не можуть підтвердити їх значення та розглядають варіант, що це могла бути спроба відвести слідство.

Зброю та набої відправили до головної лабораторії ФБР для детальної експертизи ДНК та відбитків. Також у розслідуванні використовуються сліди взуття та відбитки долоні, які наразі проходять аналіз.

За даними поліції штату Юта, нападник прибув до кампусу, піднявся сходами на дах будівлі та відкрив вогонь по Чарлі Кірку. Після стрілянини зловмисник утік через сусідній квартал. Правоохоронці стверджують, що мають якісні відеозаписи маршруту підозрюваного, проте наразі їх не оприлюднюють. Пошуки тривають цілодобово.

Трамп заявив, що підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка затриманий:

Президент США сказав, що хтось «дуже близький до нього здав його» і що про це буде оголошено пізніше в п’ятницю.

Президент США Дональд Трамп наказав приспустити державні прапори та присудив Чарлі Кірку посмертно Президентську медаль Свободи. Він назвав напад «політичним убивством» і звинуватив риторику демократів у розпалюванні ненависті.

31-річний Чарлі Кірк був засновником руху Turning Point USA та вважався близьким соратником Дональда Трампа. У нього залишилася дружина та двоє дітей.

Раніше правоохоронці розкривали деталі вбивства: вони прочісували околиці кампусу, опитували свідків і перевіряли записи з камер дверних дзвінків у навколишніх будинках, щоб відтворити маршрут нападника та знайти можливі сліди.