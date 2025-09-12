П’ятниця, 12 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трамп заявив, що підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка затриманий

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп заявив, що підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка затриманий

Федеральне бюро розслідувань США у четвер, 11 вересня, опублікувало фотографії чоловіка, якого вважають причетним до вбивства Чарлі Кірка, повідомляє АВС News.

ФБР оголосило про винагороду до $100 000 за будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особу підозрюваного та забезпечити його затримання. На знімках фігурує чоловік у бейсболці та сонцезахисних окулярах, зафіксований у сходовому прольоті університету.

📢 Спецагент ФБР Роберт Болс повідомив, що неподалік місця стрілянини у лісосмузі була виявлена стара імпортна гвинтівка Mauser. На патронах містилися написи «трансгендер» та «антифашист», проте правоохоронці не можуть підтвердити їх значення та розглядають варіант, що це могла бути спроба відвести слідство.

Зброю та набої відправили до головної лабораторії ФБР для детальної експертизи ДНК та відбитків. Також у розслідуванні використовуються сліди взуття та відбитки долоні, які наразі проходять аналіз.

За даними поліції штату Юта, нападник прибув до кампусу, піднявся сходами на дах будівлі та відкрив вогонь по Чарлі Кірку. Після стрілянини зловмисник утік через сусідній квартал. Правоохоронці стверджують, що мають якісні відеозаписи маршруту підозрюваного, проте наразі їх не оприлюднюють. Пошуки тривають цілодобово.

Трамп заявив, що підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка затриманий:

Президент США сказав, що хтось «дуже близький до нього здав його» і що про це буде оголошено пізніше в п’ятницю.

Президент США Дональд Трамп наказав приспустити державні прапори та присудив Чарлі Кірку посмертно Президентську медаль Свободи. Він назвав напад «політичним убивством» і звинуватив риторику демократів у розпалюванні ненависті.

31-річний Чарлі Кірк був засновником руху Turning Point USA та вважався близьким соратником Дональда Трампа. У нього залишилася дружина та двоє дітей.

Раніше правоохоронці розкривали деталі вбивства: вони прочісували околиці кампусу, опитували свідків і перевіряли записи з камер дверних дзвінків у навколишніх будинках, щоб відтворити маршрут нападника та знайти можливі сліди.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

СБУ скерували до суду справу щодо «експрем’єр-міністра лнр»

КРИМІНАЛ

росія заперечила удари по Польщі

ПОЛІТИКА

Турецька ліра вперше в історії впала нижче української гривні

ЕКОНОМІКА

Melovin потрапив до психіатричної лікарні в Харкові

СУСПІЛЬСТВО

Сенатори США представили законопроєкт, який визнає рф та білорусь спонсорами тероризму

ПОДІЇ

Гетманцев: плата за електронний щоденник не передбачена законом

СУСПІЛЬСТВО

15-річний хлопець з Куп’янського району не вижив після місяця боротьби за життя

ВІЙНА

Зеленський провів телефонні переговори з Макроном після атаки рф

ПОЛІТИКА

В ЗСУ відреагували на інформацію про тотальну корупцію в ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Лондон ввів нові санкції проти рф після атак на Польщу та Київ

ВАЖЛИВО

У Чернівцях депутати проголосували за звільнення голови облради

ВАЖЛИВО

З Ужгорода стартували перші рейси по євроколії

ВАЖЛИВО

Україна ризикує залишитися без достатніх засобів ППО через уповільнення поставок зі США – FT

ПОДІЇ

Фейк: В Україні почали продавати дитячі бронежилети «для контрнаступу»

СТОПФЕЙК

У Кременчуці відновлюють рух після удару по мосту через Дніпро

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"