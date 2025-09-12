Трамп заявив, що його терпіння до путіна швидко закінчується

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News 12 вересня заявив, що його терпіння у відношенні до російського керівника владіміра путіна швидко вичерпується.

📢 «Воно (терпіння) начебто закінчується і закінчується швидко», – підкреслив Трамп.

Американський лідер зазначив, що поки не має впевненості у готовності росії завершити війну в Україні, яка триває вже четвертий рік. За його словами, владімір путін не виявляє бажання зустрітися з шостим президентом України Володимиром Зеленським.

📢 «Для танго потрібні двоє. Дивно, коли путін хоче це зробити, Зеленський не хоче. Коли Зеленський хоче, путін не хоче. Тепер Зеленський хоче, путін під питанням», – сказав Трамп.

Він підкреслив, що США готують нові кроки проти росії. Зокрема, мова йде про «дуже жорсткі санкції, націлені на банки, а також удари по нафтовому сектору і введення тарифів».

Президент США нагадав, що вже раніше вживав економічних заходів, зокрема підвищив торгові мита проти Індії, яка стала головним покупцем російської нафти.

📢 «Це було нелегко, це спровокувало конфлікт з Індією», – зазначив він.

Трамп також згадав, що ще 3 вересня анонсував чергову розмову з путіним, проте вона так і не відбулася. При цьому він наголосив, що більше не має жодних послань для російського правителя.

☝️ Заяви Трампа пролунали на тлі зростаючої медійної напруженості у відносинах між Вашингтоном і москвою. Американська адміністрація дає зрозуміти, що готова до нових рішучих економічних кроків проти росії у разі подальшої агресії.

