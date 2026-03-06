ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трамп заявив про роль США у зміні влади в Ірані

Денис Молотов
Трамп заявив про роль США у зміні влади в Ірані
Фото: 47-й президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть відіграти ключову роль у формуванні майбутнього керівництва Ірану після завершення війни. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Politico.

Трамп про Іран говорить у контексті можливого політичного врегулювання після воєнних подій. Він наголосив, що Вашингтон матиме значний вплив на процес визначення майбутнього влади в країні.

📢 «Я матиму великий вплив, або не буде жодного врегулювання, бо нам не доведеться вдаватися до цього знову», – заявив Трамп, відповідаючи на питання про майбутню роль США.

Американський президент зазначив, що Сполучені Штати планують взаємодіяти як із населенням країни, так і з політичними структурами для формування нового керівництва.

📢 «Ми співпрацюватимемо з народом та режимом, щоб забезпечити прихід до влади тих, хто зможе відновити країну без використання ядерної зброї», – пояснив він.

Також Трамп згадав про можливу зміну верховного керівництва Ірану. Зокрема, він припустив, що на посаду верховного лідера може претендувати син ліквідованого аятоли Алі Хаменеї.

📢 «Тепер вони дивляться на сина. Причина – чому батько не дав би це синові, – вони кажуть, що він некомпетентний», – сказав президент США.

☝️ Водночас Трамп підкреслив, що Вашингтон прагне вплинути на формування такого керівництва, яке зможе забезпечити стабільність у країні та уникнути повторення конфліктів у майбутньому.

📢 «США допоможуть зробити правильний вибір, щоб уникнути необхідності повторювати цей процес через десятиліття», – зазначив він.

Президент також висловив упевненість у результативності проведеної військової операції проти Ірану. За його словами, дії американських сил здійснюються з максимальною точністю.

📢 «США працюють хірургічно… У нас необмежені запаси зброї, необмежені», – наголосив Трамп.

Він також відкинув побоювання щодо можливого впливу конфлікту на енергетичні ринки та внутрішню політику США.

📢 «Людям подобається те, що відбувається», – упевнений Трамп. – «Ми усуваємо загрозу для Сполучених Штатів, серйозну загрозу… І робимо це так, як ніхто раніше не бачив».

Окремо американський президент оцінив стан іранських збройних сил після ударів США.

📢 «У них немає флоту. У них немає ВПС. Вони не здатні виявляти повітряні цілі. Усе знищено. Всі їхні радари знищені. Їхня армія розбита. Усе, що в них залишилося, – це сміливість», – резюмував Трамп. Раніше повідомлялося, що Трамп оцінив результати війни проти Ірану на «15 балів з десяти».

👉 Також нагадаємо, що Іран здійснив три хвилі ракетних обстрілів по території Ізраїлю у ніч перед 5 березня.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Повідомлено про підозру керівника пропагандистського медіа «лнр»

КРИМІНАЛ

Фейк: Українці обмалювали угорський пам’ятний знак образливими графіті

СТОПФЕЙК

Пентагон назвав головні завдання операції проти Ірану

ПОЛІТИКА

ЗСУ уразили російські РЛС і центр космічного зв’язку

ВАЖЛИВО

Луганщина долучилася до презентації Державного стандарту безбар’єрної комунікації

ЛУГАНЩИНА

США потопили найбільший іранський носій дронів

ПОДІЇ

На фронті відбулось 106 бойових зіткнень, ворог застосував понад 6 тис. дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Кривий Ріг знову під ударом: рф атакувала місто дронами

ВІЙНА

Близький Схід прокинувся від хвилі нових ударів – що потрібно знати

ПОДІЇ

З російського полону звільнили 300 військових і двох цивільних

ВАЖЛИВО

Зеленський підписав законопроєкт, що регулює питання обов’язкової евакуації

ПОДІЇ

Бельгія вперше перехопила танкер тіньового флоту рф

ПОЛІТИКА

На Близькому Сході зупинено виробництво газу та нафти через удари по Ірану

ВАЖЛИВО

росія буде змушена погодитися на гарантії США — Буданов

ВАЖЛИВО

Медична галузь Луганщини: підсумки та плани роботи

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип