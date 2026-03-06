Трамп заявив про роль США у зміні влади в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть відіграти ключову роль у формуванні майбутнього керівництва Ірану після завершення війни. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Politico.

Трамп про Іран говорить у контексті можливого політичного врегулювання після воєнних подій. Він наголосив, що Вашингтон матиме значний вплив на процес визначення майбутнього влади в країні.

📢 «Я матиму великий вплив, або не буде жодного врегулювання, бо нам не доведеться вдаватися до цього знову», – заявив Трамп, відповідаючи на питання про майбутню роль США.

Американський президент зазначив, що Сполучені Штати планують взаємодіяти як із населенням країни, так і з політичними структурами для формування нового керівництва.

📢 «Ми співпрацюватимемо з народом та режимом, щоб забезпечити прихід до влади тих, хто зможе відновити країну без використання ядерної зброї», – пояснив він.

Також Трамп згадав про можливу зміну верховного керівництва Ірану. Зокрема, він припустив, що на посаду верховного лідера може претендувати син ліквідованого аятоли Алі Хаменеї.

📢 «Тепер вони дивляться на сина. Причина – чому батько не дав би це синові, – вони кажуть, що він некомпетентний», – сказав президент США.

☝️ Водночас Трамп підкреслив, що Вашингтон прагне вплинути на формування такого керівництва, яке зможе забезпечити стабільність у країні та уникнути повторення конфліктів у майбутньому.

📢 «США допоможуть зробити правильний вибір, щоб уникнути необхідності повторювати цей процес через десятиліття», – зазначив він.

Президент також висловив упевненість у результативності проведеної військової операції проти Ірану. За його словами, дії американських сил здійснюються з максимальною точністю.

📢 «США працюють хірургічно… У нас необмежені запаси зброї, необмежені», – наголосив Трамп.

Він також відкинув побоювання щодо можливого впливу конфлікту на енергетичні ринки та внутрішню політику США.

📢 «Людям подобається те, що відбувається», – упевнений Трамп. – «Ми усуваємо загрозу для Сполучених Штатів, серйозну загрозу… І робимо це так, як ніхто раніше не бачив».

Окремо американський президент оцінив стан іранських збройних сил після ударів США.

📢 «У них немає флоту. У них немає ВПС. Вони не здатні виявляти повітряні цілі. Усе знищено. Всі їхні радари знищені. Їхня армія розбита. Усе, що в них залишилося, – це сміливість», – резюмував Трамп. Раніше повідомлялося, що Трамп оцінив результати війни проти Ірану на «15 балів з десяти».

👉 Також нагадаємо, що Іран здійснив три хвилі ракетних обстрілів по території Ізраїлю у ніч перед 5 березня.