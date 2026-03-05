ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
Іран випустив три хвилі ракет по Ізраїлю: сирени лунали в Єрусалимі та Тель-Авіві

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Іран здійснив три хвилі ракетних обстрілів по території Ізраїлю у ніч перед 5 березня. Через атаку повітряна тривога пролунала в Єрусалимі та центральних районах країни. Про це повідомив американський телеканал CNN.

Зазначається, що останній ракетний обстріл стався ближче до 4:00 ранку. Під час атаки сирени повітряної тривоги лунали в Тель-Авіві та по всій центральній частині Ізраїлю.

Водночас місцеве видання The Times of Israel повідомило, що за попередніми даними внаслідок цих ударів постраждалих немає.

☝️ Повітряна тривога охопила низку міст, зокрема столицю країни Єрусалим та найбільший мегаполіс Тель-Авів.

Близько 8:00 ранку 5 березня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про початок нової хвилі авіаударів у відповідь.

📢 Повітряні сили Ізраїлю розпочали удари по об’єктах іранського режиму в Тегерані.

Таким чином ізраїльські військові продовжили операції у відповідь на нічні ракетні атаки з боку Ірану.

👉 Нагадаємо, раніше Тегеран заявляв, що допускає можливість удару по стратегічному ядерному об’єкту Ізраїлю у разі спроб повалення іранського режиму. За твердженням іранської сторони, такі сценарії можуть готуватися за участі США та Ізраїлю.

