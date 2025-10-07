Вівторок, 7 Жовтня, 2025
Денис Молотов
Трамп заявив про рішення щодо постачання Tomahawk Україні

Президент США Дональд Трамп повідомив про прийняття «певною мірою» рішення стосовно передачі ракет Tomahawk Україні, зазначивши, що остаточне рішення буде залежати від планів Києва щодо їх застосування. Цю заяву американський лідер зробив під час брифінгу у Білому домі.

📢 Трамп наголосив, що перед передачею високоточної зброї Україні він прагне детально ознайомитися з прогнозованим використанням ракет. Він зазначив, що не хоче провокувати ескалацію конфлікту і має намір поставити кілька уточнюючих питань.

☝️ «Я задам кілька питань. Я не шукаю ескалації», – підкреслив президент США.

ℹ️ Ракети Tomahawk є крилатою високоточною зброєю великої дальності. Вони здатні вражати цілі на відстані до 2500 кілометрів. Завдяки цим характеристикам, передача Tomahawk Україні може дозволити Силам оборони ефективніше стримувати бойову активність російської армії на фронті.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) відзначали, що американські крилаті ракети Tomahawk здатні значно зменшити бойову ефективність ворога і сприяти просуванню українських підрозділів на західному та південному напрямках.

Трамп також наголосив на важливості контролю за використанням цих високотехнологічних озброєнь та зазначив, що остаточне рішення буде ухвалене після уточнення конкретних планів щодо застосування Tomahawk у бойових умовах.

Передача цих крилатих ракет стане значним кроком у посиленні обороноздатності України, дозволяючи завдавати точкових ударів по стратегічних об’єктах противника. Це суттєво зменшить можливості загарбників для подальших наступальних дій.

Трамп визначився з передачею високоточної зброї Україні, але остаточне рішення залежатиме від того, як українська сторона планує їх використання у реальних бойових умовах.

👉 Також було повідомлено, що країни НАТО погодилися взяти на себе фінансові витрати на закупівлю ракет Tomahawk для України.

