Вівторок, 7 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

НАТО готове профінансувати ракети Tomahawk для України

Денис Молотов
Денис Молотов
НАТО готове профінансувати ракети Tomahawk для України

Країни НАТО погодилися взяти на себе фінансові витрати на закупівлю ракет Tomahawk для України. Однак, остаточне рішення залишається за адміністрацією президента США Дональда Трампа. Про це повідомив портал Axios у вівторок, 7 жовтня.

📢 «Поки що немає чіткого розуміння, яке рішення прийняв президент Дональд Трамп», — цитує видання джерело, наближене до українського уряду.

За його словами, в останні тижні представники адміністрації висловлювали занепокоєння питанням контролю над використанням цих ракет Україною, якщо фінансування здійснюватиметься коштом країн НАТО.

☝️ Українські посадовці також підтвердили, що не отримували офіційних сигналів від Вашингтона щодо остаточного рішення.

📊 Як зазначає Reuters, ракети Tomahawk є дорогими — Пентагон закуповує їх приблизно по 1,3 млн доларів за одиницю.

Президент США Дональд Трамп раніше коротко прокоментував ситуацію, заявивши, що «фактично вже визначився» щодо можливості передачі цих ракет Україні або продажу їх країнам НАТО з подальшою передачею Києву.

📢 «Потрібно зрозуміти, як саме ці ракети можуть бути використані», — наголосив Трамп.

☝️ Також раніше повідомлялось, що Диктатор на росії владімір путін попередив, що постачання американських далекобійних крилатих ракет Tomahawk в Україну може зіпсувати відносини між москвою і Вашингтоном.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

ССО знищили РЛС комплексу С-400 у Криму

ВІЙНА

Міноборони масштабує маркетплейс DOT-Chain Defence: у жовтні доступ отримають 130 бригад

ПОДІЇ

російський дрон вдарив по човну з рибалками на Сумщині

ВІЙНА

На Покровський та Новопавлівський напрямки припадає до половини боїв – Генштаб

ВІЙНА

Третина боїв – на Покровському напрямку: Генштаб повідомив про 113 зіткнень

ВІЙНА

Вчителів з Луганщини нагородили відзнаками Міністерства освіти України

ЛУГАНЩИНА

ЗСУ звільнили село Січневе на Дніпропетровщині: знищено 50 окупантів

ВАЖЛИВО

Скасовано виступ співачки рф нетребко у Румунії

СУСПІЛЬСТВО

Стівен Кінг очолив список найбільш заборонених авторів у США

СУСПІЛЬСТВО

На фронті відбулося 101 бойове зіткнення, ворог активно атакує на Покровському та Торецькому напрямках

ПОДІЇ

У прем’єра Франції Лекорню був рекордно короткий термін

ВАЖЛИВО

Переклад документів в США: надійність, що відкриває нові можливості

СУСПІЛЬСТВО

Грошова допомога для жителів Міловської громади

ЛУГАНЩИНА

Мюнхенський аеропорт зупиняв роботу через невідомі БпЛА

ПОДІЇ

Батьки чотири доби добивали дитину металевою трубою

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"