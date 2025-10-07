НАТО готове профінансувати ракети Tomahawk для України

Країни НАТО погодилися взяти на себе фінансові витрати на закупівлю ракет Tomahawk для України. Однак, остаточне рішення залишається за адміністрацією президента США Дональда Трампа. Про це повідомив портал Axios у вівторок, 7 жовтня.

📢 «Поки що немає чіткого розуміння, яке рішення прийняв президент Дональд Трамп», — цитує видання джерело, наближене до українського уряду.

За його словами, в останні тижні представники адміністрації висловлювали занепокоєння питанням контролю над використанням цих ракет Україною, якщо фінансування здійснюватиметься коштом країн НАТО.

☝️ Українські посадовці також підтвердили, що не отримували офіційних сигналів від Вашингтона щодо остаточного рішення.

📊 Як зазначає Reuters, ракети Tomahawk є дорогими — Пентагон закуповує їх приблизно по 1,3 млн доларів за одиницю.

Президент США Дональд Трамп раніше коротко прокоментував ситуацію, заявивши, що «фактично вже визначився» щодо можливості передачі цих ракет Україні або продажу їх країнам НАТО з подальшою передачею Києву.

📢 «Потрібно зрозуміти, як саме ці ракети можуть бути використані», — наголосив Трамп.

☝️ Також раніше повідомлялось, що Диктатор на росії владімір путін попередив, що постачання американських далекобійних крилатих ракет Tomahawk в Україну може зіпсувати відносини між москвою і Вашингтоном.