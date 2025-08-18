Середа, 20 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Трамп: війна має завершитися повністю, а не перемир’ям

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп: війна має завершитися повністю, а не перемир’ям

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті разом із Володимиром Зеленським заявив, що більше не вважає перемир’я обов’язковим етапом у майбутніх переговорах між Україною та росією. Про це повідомляє Європейська правда.

Журналісти нагадали Трампу його попередні слова про «серйозні наслідки» для кремля у випадку відмови погодитися хоча б на формат припинення вогню. У відповідь американський президент наголосив, що нині змінив свою позицію.

📢 «Я не думаю, що треба перемир’я. Якщо ви подивитеся на шість війн, які я завершив цього року — це були завершені війни, не перемир’я. Це було б добре, але у мене також є стратегічне розуміння», — сказав Трамп.

Він пояснив, що у разі досягнення лише перемир’я сторони зможуть накопичити сили, після чого конфлікт знову переросте у «гарячу фазу».

📢 «Мені подобається концепція перемир’я з однієї причини — тому що тоді негайно припиняються вбивства людей. А поки ми будемо працювати над мирною угодою, бойові дії будуть тривати. Я б хотів, щоб вони зупинились. Але стратегічно для однієї зі сторін це (перемир’я) може бути недоліком», — наголосив президент США.

Таким чином, Трамп дав зрозуміти, що розглядає лише повне завершення війни, а не тимчасову паузу у бойових діях.

Раніше він повідомив про «великий прогрес» у переговорах щодо України. Глава Білого дому підкреслив, що війну хочуть закінчити всі сторони — і росія, і Україна, і весь світ.

👉 Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп не виключив, що гарантії безпеки для України можуть мати військовий компонент.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Гарантії безпеки для України: Трамп говорить про військову участь

ВАЖЛИВО

СБУ викрила злодійку, яка вербувала дітей на Луганщині до «юнармії»

КРИМІНАЛ

Ердоган і путін обговорили Україну та підсумки зустрічі з Трампом

ПОЛІТИКА

Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну

ПОДІЇ

133 бойові зіткнення на фронті за добу: деталі від Генштабу ЗСУ

ПОДІЇ

рф вдарила ракетами та дронами по Сумщині: багато руйнувань

ВАЖЛИВО

Норвегія подвоїла допомогу Україні на закупівлю газу у 2025 році

ВАЖЛИВО

У кремлі назвали час і делегацію для переговорів на Алясці

ПОЛІТИКА

росія готується до жорсткої економії та підвищення податків через воєнні витрати – Reuters

ПОДІЇ

На допомогу ВПО Луганщини з працевлаштуванням передбачено 38 млн грн

ЛУГАНЩИНА

Урядовий літак рф вже вилетів на Аляску

ВАЖЛИВО

Генеральний секретар НАТО долучиться до переговорів у Білому домі 18 серпня

ВАЖЛИВО

На Покровському напрямку – понад третина всіх боїв: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Історична «бронза» України у спортивній аеробіці на Всесвітніх іграх-2025

СПОРТ

Трамп зробив заяву щодо обміну територіями України

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"