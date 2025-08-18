Трамп: війна має завершитися повністю, а не перемир’ям

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті разом із Володимиром Зеленським заявив, що більше не вважає перемир’я обов’язковим етапом у майбутніх переговорах між Україною та росією. Про це повідомляє Європейська правда.

Журналісти нагадали Трампу його попередні слова про «серйозні наслідки» для кремля у випадку відмови погодитися хоча б на формат припинення вогню. У відповідь американський президент наголосив, що нині змінив свою позицію.

📢 «Я не думаю, що треба перемир’я. Якщо ви подивитеся на шість війн, які я завершив цього року — це були завершені війни, не перемир’я. Це було б добре, але у мене також є стратегічне розуміння», — сказав Трамп.

Він пояснив, що у разі досягнення лише перемир’я сторони зможуть накопичити сили, після чого конфлікт знову переросте у «гарячу фазу».

📢 «Мені подобається концепція перемир’я з однієї причини — тому що тоді негайно припиняються вбивства людей. А поки ми будемо працювати над мирною угодою, бойові дії будуть тривати. Я б хотів, щоб вони зупинились. Але стратегічно для однієї зі сторін це (перемир’я) може бути недоліком», — наголосив президент США.

Таким чином, Трамп дав зрозуміти, що розглядає лише повне завершення війни, а не тимчасову паузу у бойових діях.

Раніше він повідомив про «великий прогрес» у переговорах щодо України. Глава Білого дому підкреслив, що війну хочуть закінчити всі сторони — і росія, і Україна, і весь світ.

👉 Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп не виключив, що гарантії безпеки для України можуть мати військовий компонент.