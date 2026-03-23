Трамп віддав наказ зупинити атаки на Іран

США вирішили тимчасово призупинити удари по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після серії переговорів між сторонами. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social в понеділок, 23 березня.

За словами Дональда Трампа, протягом останніх двох днів сторони провели «хороші та продуктивні» переговори, а подальші контакти триватимуть упродовж цього тижня.

📢 «Виходячи з характеру та тону цих глибоких, детальних та конструктивних переговорів, які продовжуватимуться протягом тижня, я дав вказівку Міністерству оборони відкласти всі військові удари проти іранських електростанцій та енергетичної інфраструктури на п’ять днів, за умови успіху поточних зустрічей та дискусій», – заявив Дональд Трамп.

☝️ Йдеться про тимчасову паузу, яка залежить від подальшого перебігу переговорного процесу між США та Іраном.

Нагадаємо, 22 березня Дональд Трамп погрожував завдати ударів по енергетичних об’єктах Ірану, якщо Тегеран не відновить свободу судноплавства через Ормузьку протоку. У відповідь Іран заявив, що у разі атак з боку США може завдати ударів по інфраструктурі всього Близького Сходу. Також повідомляється, що у Білому домі розглядають варіант встановлення контролю над островом Харк у Перській затоці. Цей острів має стратегічне значення, оскільки через нього транспортується близько 90% іранської нафти.