Трамп віддав наказ зупинити атаки на Іран

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

США вирішили тимчасово призупинити удари по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після серії переговорів між сторонами. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social в понеділок, 23 березня.

За словами Дональда Трампа, протягом останніх двох днів сторони провели «хороші та продуктивні» переговори, а подальші контакти триватимуть упродовж цього тижня.

📢 «Виходячи з характеру та тону цих глибоких, детальних та конструктивних переговорів, які продовжуватимуться протягом тижня, я дав вказівку Міністерству оборони відкласти всі військові удари проти іранських електростанцій та енергетичної інфраструктури на п’ять днів, за умови успіху поточних зустрічей та дискусій», – заявив Дональд Трамп.

☝️ Йдеться про тимчасову паузу, яка залежить від подальшого перебігу переговорного процесу між США та Іраном.

Скриншот допису 47-го президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social / 23.03.2026

Нагадаємо, 22 березня Дональд Трамп погрожував завдати ударів по енергетичних об’єктах Ірану, якщо Тегеран не відновить свободу судноплавства через Ормузьку протоку. У відповідь Іран заявив, що у разі атак з боку США може завдати ударів по інфраструктурі всього Близького Сходу. Також повідомляється, що у Білому домі розглядають варіант встановлення контролю над островом Харк у Перській затоці. Цей острів має стратегічне значення, оскільки через нього транспортується близько 90% іранської нафти.

