Іран пригрозив замінувати Перську затоку у разі нових атак

Іран заявив про готовність повністю перекрити Перську затоку у разі нових атак на своє узбережжя. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на заяву Вищої ради оборони країни.

У заяві зазначається, що будь-які удари з боку противника призведуть до мінування всіх морських маршрутів і комунікацій у регіоні. Йдеться про використання різних типів морських мін, включно з дрейфуючими, що може ускладнити або повністю заблокувати судноплавство.

У Ірані підкреслили, що в такому разі акваторія Перської затоки може на тривалий час опинитися у стані, подібному до ситуації в Ормузькій протоці. Тегеран також заявив, що відповідальність за можливе блокування нестиме сторона, яка здійснить атаку.

☝️ За даними іранської сторони, окремі «дружні» країни, зокрема Китай, Індія та Пакистан, можуть отримати можливість безпечного проходу. Водночас для інших суден рух у регіоні вже суттєво обмежений через атаки та мінування, що спричинило напруження на світових енергетичних ринках.

За інформацією ЗМІ, США розглядають варіанти встановлення контролю або блокади острова Харк, який має стратегічне значення для експорту нафти. Такий крок може призвести до подальшої ескалації конфлікту за участю США та Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп вимагав від Ірану протягом 48 годин повністю відкрити Ормузьку протоку.

📢 «Якщо Іран не відкриє повністю, без жодних погроз, Ормузьку протоку протягом 48 годин з цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару і знищать їхні різні електростанції, починаючи з найбільшої!», – заявив Дональд Трамп.