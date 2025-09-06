Субота, 6 Вересня, 2025
Трамп підписав указ про перейменування Пентагону на Міністерство війни

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп підписав указ про перейменування Пентагону на Міністерство війни

Президент США Дональд Трамп 5 вересня офіційно підписав указ, яким Міністерство оборони Сполучених Штатів отримує нову назву — Міністерство війни. Церемонія підписання відбулася у Білому домі та транслювалася наживо для американських і світових ЗМІ.

Таким чином, Трамп відновив історичну назву відомства, що діяла до 1947 року. Саме тоді Конгрес США ухвалив рішення про створення Міністерства оборони, яке об’єднало армію, флот і військово-повітряні сили після Другої світової війни. Президент пояснив, що назва «Міністерство війни» значно краще відповідає сучасним викликам і глобальній безпековій ситуації.

Унаслідок змін чинний глава оборонного відомства Піт Гегсет офіційно обійматиме посаду міністра війни. Під час виступу він окреслив бачення роботи оновленої структури.

📢 «Міністерство війни буде рішуче боротися – не в нескінченних конфліктах. Воно буде боротися, щоб перемогти, а не програти. Ми будемо переходити в наступ. Не лише в обороні – максимальна летальність, а не млява законність, вплив через силу, а не політкоректність. Ми будемо виховувати воїнів, а не лише захисників», – заявив Гегсет.

Остаточне закріплення нового найменування залежатиме від рішення Конгресу США. Саме він має надати остаточне схвалення, щоб зміни набули постійного характеру.

Тим часом сайт Пентагону вже перейшов на нову адресу — war.gov. Американські журналісти відзначають, що процес ребрендингу може коштувати надзвичайно дорого. Йдеться про оновлення сотень урядових агентств, емблем, електронних адрес та уніформи, що, за прогнозами, потребуватиме витрат у розмірі мільярдів доларів.

☝️ Нагадаємо, що наприкінці березня міністр оборони Піт Гегсет підписав меморандум, який передбачає скорочення близько 76 тисяч цивільних працівників Пентагону. Це рішення стало частиною ініціативи зі зниження державних витрат.

Крім того, у травні адміністрація Дональда Трампа запровадила нові обмеження для роботи журналістів у будівлі Пентагону. Репортери більше не мають права вільно пересуватися без супроводу, що викликало критику з боку американських медіаорганізацій.

👉 Також раніше президент США Дональд Трамп оголосив про перенесення штабу Космічного командування США з Колорадо-Спрінгс до міста Гантсвілл у штаті Алабама.

