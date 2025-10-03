П’ятниця, 3 Жовтня, 2025
Трамп підписав гарантії безпеки для Катару

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав офіційний указ, яким закріпив гарантії Вашингтона щодо захисту Катару у разі нападу ззовні. Текст документа оприлюднений на офіційному вебсайті Білого дому. Цей крок було зроблено на тлі різкого загострення ситуації на Близькому Сході та після авіаудару Ізраїлю по столиці Катару – Досі.

У документі зазначено, що будь-які збройні дії, спрямовані проти території, суверенітету або критично важливої інфраструктури Катару, Сполучені Штати трактуватимуть як серйозну загрозу власній безпеці.

📢 «У разі такого нападу Сполучені Штати Америки вживатимуть усіх законних та відповідних заходів, включно з дипломатичними, економічними та, за необхідності, військовими для захисту інтересів», – йдеться у тексті указу.

Міністерство закордонних справ Катару позитивно сприйняло цей крок. У заяві зовнішньополітичного відомства рішення американської сторони назвали важливим етапом у зміцненні оборонного партнерства. Представники уряду Катару наголосили, що така політика не лише поглиблює співпрацю у сфері безпеки, а й створює додаткові можливості для дипломатичного діалогу між країнами.

За інформацією джерела в адміністрації Трампа, перед ухваленням рішення президент США обговорював ситуацію з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Розмова відбулася телефоном 1 жовтня. Хоча подробиці переговорів не розкриваються, офіційна Доха повідомила, що йшлося, зокрема, про зусилля Катару у встановленні перемир’я між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.

☝️ Підписання указу збіглося з унікальною подією – вперше в історії було завдано удару по території Катару. На початку вересня Армія оборони Ізраїлю спільно з агентством внутрішньої безпеки Шин Бет здійснила авіаудар, який, за їхньою офіційною версією, був спрямований проти «вищого керівництва ХАМАСу». Втім, у повідомленні ізраїльської сторони не згадувалося прямо про атаку на катарську столицю.

Міжнародні ЗМІ підкреслили, що цей інцидент став безпрецедентним 👇.

Держава, яка десятиліттями була одним із головних партнерів США в регіоні, зазнала прямого військового удару від іншого стратегічного союзника Вашингтона – Ізраїлю. Це поставило перед Білим домом складне завдання балансування між двома партнерами.

Аналітики відзначають, що підписання указу Трампом має подвійний ефект. З одного боку, Вашингтон чітко сигналізує про свою готовність гарантувати захист Катару. З іншого – цей документ може стати фактором напруженості у відносинах з Ізраїлем, який уникнув прямого підтвердження атаки на Доху.

👉 Також нагадаємо, що Туреччина не має наміру відмовлятися від російського газу, попри заклики США припинити імпорт енергоносіїв із рф.

