Трамп: новий лідер Ірану не протримається без схвалення США

Президент США Дональд Трамп заявив, що наступний верховний лідер Ірану не зможе довго залишатися при владі, якщо його призначення не буде схвалене Вашингтоном. Про це повідомляє ABC News.

📢 «Він має отримати схвалення від нас. Якщо цього не буде — не протримається довго. Ми хочемо бути впевнені, що не доведеться повторювати це кожні десять років», — заявив глава Білого дому.

Трамп підкреслив, що не хоче, аби Іран отримав ядерну зброю.

📢 «Я не хочу, щоб через п’ять років усе повторилося або, що гірше, щоб вони мали ядерну зброю», — зазначив він.

На запитання журналістів, чи готовий він схвалити кандидата, пов’язаного зі старим режимом, президент відповів ствердно.

📢 «Я б так зробив, щоб вибрати хорошого лідера. Є багато осіб, які відповідали б вимогам», — сказав Трамп.

Він також заявив, що Іран планував встановити контроль над усім Близьким Сходом, однак США, за його словами, зупинили ці плани.

Крім того, президент США не виключив можливості використання спеціальних сил, щоб взяти під контроль іранський збагачений уран.

📢 «Все на столі. Все», — наголосив Трамп.

Водночас він відмовився прогнозувати тривалість війни.

📢 «Я не прогнозую. Все, що можу сказати — ми випереджаємо графік як за ефективністю, так і за часом», — заявив президент.