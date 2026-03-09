ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трамп: новий лідер Ірану не протримається без схвалення США

Денис Молотов
Трамп: новий лідер Ірану не протримається без схвалення США
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що наступний верховний лідер Ірану не зможе довго залишатися при владі, якщо його призначення не буде схвалене Вашингтоном. Про це повідомляє ABC News.

📢 «Він має отримати схвалення від нас. Якщо цього не буде — не протримається довго. Ми хочемо бути впевнені, що не доведеться повторювати це кожні десять років», — заявив глава Білого дому.

Трамп підкреслив, що не хоче, аби Іран отримав ядерну зброю.

📢 «Я не хочу, щоб через п’ять років усе повторилося або, що гірше, щоб вони мали ядерну зброю», — зазначив він.

На запитання журналістів, чи готовий він схвалити кандидата, пов’язаного зі старим режимом, президент відповів ствердно.

📢 «Я б так зробив, щоб вибрати хорошого лідера. Є багато осіб, які відповідали б вимогам», — сказав Трамп.

Він також заявив, що Іран планував встановити контроль над усім Близьким Сходом, однак США, за його словами, зупинили ці плани.

Крім того, президент США не виключив можливості використання спеціальних сил, щоб взяти під контроль іранський збагачений уран.

📢 «Все на столі. Все», — наголосив Трамп.

Водночас він відмовився прогнозувати тривалість війни.

📢 «Я не прогнозую. Все, що можу сказати — ми випереджаємо графік як за ефективністю, так і за часом», — заявив президент.

  • Минулого тижня Трамп припускав, що війна може тривати лише чотири-п’ять тижнів. Раніше він також зажадав від Ірану безумовної капітуляції.
  • Крім того, Трамп заявив, що планує відіграти важливу роль у формуванні майбутнього керівництва Ірану після завершення війни.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Країни Близького Сходу просять у ЄС системи ППО

ВАЖЛИВО

Новий прем’єр Нідерландів уперше відвідав Україну

ВАЖЛИВО

Борис Джонсон: без радикального тиску на Путіна війна не завершиться

ІНТЕРВ’Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Чоловік перетнув кордон України з Румунією на власному літаку

КОРДОН

На фронті відбулося 42 боєзіткнення, найбільше атак на Покровському та Костянтинівському напрямках Генштаб

ВІЙНА

Газ у Європі подорожчав до максимуму з 2023 року

ВАЖЛИВО

Основні матеріали для теплих шкарпеток

СУСПІЛЬСТВО

Трамп погрожує припинити відносини з Іспанією

ПОЛІТИКА

Іранські дрони вперше атакували територію Азербайджану

ВАЖЛИВО

Уряд виділив 10 млрд грн на реалізацію планів стійкості регіонів

ВЛАДА

Іран випустив три хвилі ракет по Ізраїлю: сирени лунали в Єрусалимі та Тель-Авіві

ПОДІЇ

Важливу систем ПРО США упошкоджено під час іранської атаки

ПОДІЇ

Очільник МЗС Угорщини Сіярто перебуває в окупантів на росії

ПОЛІТИКА

Парламент Молдови підтримав вихід із ключових угод СНД

ПОЛІТИКА

США готові супроводжувати танкери через Ормузьку протоку

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип