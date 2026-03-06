ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
Трамп висунув Ірану вимогу безумовної капітуляції

Денис Молотов
Трамп висунув Ірану вимогу безумовної капітуляції
Фото ілюстративне: 47-й президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові погодитися лише на безумовну капітуляцію Ірану. Про це американський лідер написав у своїй соціальній мережі Truth Social у п’ятницю, 6 березня.

📢 «Не буде жодної угоди з Іраном, окрім безумовної капітуляції. Після цього, а також після вибору великого та прийнятного лідера (лідерів), ми та багато наших чудових і дуже хоробрих союзників і партнерів будемо невтомно працювати, щоб повернути Іран з межі руйнування, зробивши його економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше», – написав Трамп.

Трамп висунув Ірану вимогу безумовної капітуляції 01
Скриншот допису 47-го президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social / 06.03.2026

У своєму дописі він також обіграв гасло власної президентської кампанії, запропонувавши варіацію слогана Make America Great Again для Ірану – «Make Iran great again (MIGA!)».

☝️ За словами президента США, після капітуляції Ірану міжнародні партнери Вашингтона готові долучитися до відновлення країни та її економічного розвитку.

Раніше Трамп уже оцінював перебіг військової кампанії проти Ірану як надзвичайно успішний. За його словами, поточний прогрес перевищує очікування.

📢 Він заявив, що за десятибальною шкалою оцінює результати операції на «15 балів».

Крім того, цього дня американська сторона продемонструвала знищення одного з ключових військових об’єктів Ірану – найбільшого корабля іранського флоту, дрононосця Shahid Bagheri.

👉 Також нагадаємо, що Тегеран допускає можливість удару по об’єкту у Дімоні – одному з ключових елементів ядерної інфраструктури Ізраїлю.

