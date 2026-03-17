Трамп: без підтримки США Україна не вистояла б й дня

Денис Молотов
Україна не змогла б вистояти без підтримки та допомоги США. Сполучені Штати відіграли ключову роль у збереженні української державності, без якої спротив завершився б у перший же день війни. Про це заявив Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Майкл Мартін в Овальному кабінеті, повідомляє ТСН.

📢 «Україна була б знищена за один день, якби ми їй не допомогли. Відверто кажучи, Україна була б розгромлена вже в перший день», – сказав він.

За словами американського президента, підтримка Вашингтона мала вирішальне значення для стримування агресії. Трамп також підняв питання фінансової прозорості допомоги, наданої попередньою адміністрацією.

📢 «Байден передав їм від $350 млрд до $400 млрд обладнанням і готівкою. Хтось має дізнатися про готівку», — заявив Трамп.

Окрім цього, він розкритикував НАТО, зазначивши, що Сполучені Штати тривалий час підтримували союзників, не отримуючи аналогічної допомоги у відповідь.

📢 «Мене не дивують їхні дії, оскільки я завжди вважав НАТО, де ми витрачаємо сотні мільярдів доларів на рік на захист цих же країн, вулицею з одностороннім рухом – ми захищатимемо їх, але вони нічого не зроблять для нас, зокрема у скрутну хвилину», – наголосив він.

Також Трамп звернув увагу на небажання країн Альянсу брати участь у військовій операції проти Ірану, попри загальну підтримку позиції щодо недопущення ядерної зброї у Тегерана.

Раніше президент США заявляв, що його країна не потребує допомоги України у протидії дронам. Пізніше також він повідомив, що Сполучені Штати більше не потребують допомоги країн НАТО у війні проти Ірану після того, як вони не погодились підтримати забезпечення безпеки в Ормузькій протоці.

📌 Водночас шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже отримала шість запитів від країн Близького Сходу щодо можливого надання допомоги. За його словами, після повернення української делегації з регіону Перської затоки буде визначено конкретні напрями співпраці.

