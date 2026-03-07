Трамп анонсував “дуже серйозний удар” по Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зазнає «дуже серйозного удару» з боку США та Ізраїлю в ніч на 8 березня. Про це він написав у власній соціальній мережі Truth Social.

За словами американського лідера, Тегеран уже зазнав значних втрат через атаки союзників.

📢 «Іран, який зазнав нищівної поразки, вибачився і капітулював перед своїми сусідами на Близькому Сході, пообіцявши більше не стріляти в них. Ця обіцянка була дана тільки через безжальні атаки США та Ізраїлю», – заявив Трамп.

Він також стверджує, що це перший випадок за тисячі років, коли Іран зазнав поразки від країн Близького Сходу.

📢 «Вони сказали: “Дякуємо, президенте Трамп”. Я відповів: “Будь ласка!», – написав американський президент.

Трамп додав, що Іран більше не є «хуліганом Близького Сходу», а тепер став «невдахою Близького Сходу». Водночас президент США попередив про можливу нову атаку.

📢 «Сьогодні Іран зазнає дуже сильного удару! Через погану поведінку Ірану серйозно розглядається можливість повного знищення і неминучої загибелі територій і груп населення, які до цього моменту не вважалися цілями», – заявив він.

Раніше Трамп у Truth Social наголосив, що Сполучені Штати погодяться лише на безумовну капітуляцію Ірану.

У відповідь президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що вимога США про повну капітуляцію є «мрією, яку вони мають забрати з собою в могилу».