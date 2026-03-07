Президент Ірану різко відреагував на ультиматум США

Президент Ірану Масуд Пезешкіан відкинув вимогу США про безумовну капітуляцію Ірану, заявивши, що це лише «мрія», яка ніколи не здійсниться. Про це повідомляє британський телеканал Sky News. Свою позицію іранський лідер озвучив у заздалегідь записаному зверненні, яке транслювало державне телебачення.

📢 «Це мрія, яку вони повинні забрати з собою в могилу», – заявив Пезешкіан, коментуючи вимогу Вашингтона.

Раніше президент США Дональд Трамп у дописі в соціальній мережі Truth Social наголосив, що Сполучені Штати погодяться лише на «повну капітуляцію Ірану».

📢 «З Іраном не буде жодних угод, крім безумовної капітуляції», – написав американський лідер.

Водночас президент Ірану також вибачився за ракетні удари по сусідніх країнах, припустивши, що вони могли бути наслідком непорозуміння у військовому командуванні.

За словами Пезешкіана, тимчасова рада керівників Ірану вже схвалила рішення припинити такі атаки. Якщо тільки ці держави не здійснюватимуть нападів на Іран.

Заяви сторін пролунали на тлі різкого загострення відносин між Тегераном і Вашингтоном та активної фази військового протистояння.