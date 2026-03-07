ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Президент Ірану різко відреагував на ультиматум США

Денис Молотов
Президент Ірану різко відреагував на ультиматум США
Фото з відкритих джерел: президент Ірану Масуд Пезешкіан.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан відкинув вимогу США про безумовну капітуляцію Ірану, заявивши, що це лише «мрія», яка ніколи не здійсниться. Про це повідомляє британський телеканал Sky News. Свою позицію іранський лідер озвучив у заздалегідь записаному зверненні, яке транслювало державне телебачення.

📢 «Це мрія, яку вони повинні забрати з собою в могилу», – заявив Пезешкіан, коментуючи вимогу Вашингтона.

Раніше президент США Дональд Трамп у дописі в соціальній мережі Truth Social наголосив, що Сполучені Штати погодяться лише на «повну капітуляцію Ірану».

📢 «З Іраном не буде жодних угод, крім безумовної капітуляції», – написав американський лідер.

Водночас президент Ірану також вибачився за ракетні удари по сусідніх країнах, припустивши, що вони могли бути наслідком непорозуміння у військовому командуванні.

За словами Пезешкіана, тимчасова рада керівників Ірану вже схвалила рішення припинити такі атаки. Якщо тільки ці держави не здійснюватимуть нападів на Іран.

Заяви сторін пролунали на тлі різкого загострення відносин між Тегераном і Вашингтоном та активної фази військового протистояння.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

США закликали своїх громадян залишити Близький Схід

ПОЛІТИКА

Ізраїль перейшов до нової фази операції проти Ірану

ПОДІЇ

Кабмін готує заходи для стабілізації ринку пального

ВАЖЛИВО

В енергетичному секторі України вкрадено десятки мільйонів

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень за добу – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Іран випустив три хвилі ракет по Ізраїлю: сирени лунали в Єрусалимі та Тель-Авіві

ПОДІЇ

Відбулась масована атака ударними дронами на Кривий Ріг

ВІЙНА

Списані електростанції Європи допоможуть відновити енергосистему України

ВЛАДА

Зеленський підписав законопроєкт, що регулює питання обов’язкової евакуації

ПОДІЇ

США відкликають частину персоналу з Пакистану та Кіпру

ПОЛІТИКА

Генштаб: на фронті відбулося 136 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,6 тис. дронів

ВІЙНА

Медична галузь Луганщини: підсумки та плани роботи

ЛУГАНЩИНА

Українських інкасаторів можуть вислати з Угорщини після затримання

ВАЖЛИВО

Україні заборонили форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026

ПОЛІТИКА

рф вдарила балістикою по багатоповерхівці в Харкові: багато жертв

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип