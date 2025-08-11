Культура Луганщини: як врятовані заклади продовжують роботу в умовах війни

Двічі релоковані Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр та обласні філармонія, бібліотека, музей, два методичні центри, а також коледж культури і мистецтв та шість мистецьких шкіл – так виглядає мережа культурних закладів Луганщини, які вдалось врятувати та відновити на підконтрольній Україні території. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Культурні заклади Луганщини зазнали серйозних випробувань через окупацію. Під російською окупацією тимчасово залишилися 4 279 закладів культури, об’єктів охорони культурної спадщини та релігійних споруд.

Важливо, що попри усі виклики загарбницької війни, театрально-видовищна та концертна діяльність наших закладів культури не припинялася ні на день.

🎻Академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії

Тільки у 2025 році Академічним симфонічним оркестром Луганської обласної філармонії створено та представлено глядачам 35 концертних програм класичної, фольклорної тематики та сучасної музики з виконанням авторських композицій.

Концерти відбувалися також за участі запрошених диригентів та колективів: Даніеля Ханссона (Швеція) та Львівського муніципального хору «Гомін» у Львівському органному залі, а також Семюеля Куфіньяля (Франція) у містах Львів та Івано-Франківськ.

У співпраці з артистами «Оркестру 59» військового творчого об’єднання «Культурний Десант», були проведені спільні концерти для військових на полігоні у Львівській області та у Львівському органному залі. Наші артисти постійно беруть участь у концертних програмах Львівської обласної філармонії та у благодійних концертах зі збору коштів на підтримку ЗСУ.

🎭 Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр

Обласний академічний театр цьогоріч представив 46 вистав, серед яких три прем’єри. Спектаклі подивилися понад 3000 глядачів.

Режисер-постановник театру Дмитро Некрасов отримав грант Президента України для реалізації творчого проєкту «Виживуть тільки пам’ятники», який надається молодим діячам у галузі театрального мистецтва.

Творчий колектив Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру став лауреатом XII Міжнародного фестивалю українського театру «Схід-Захід» у м. Краків (Польща) та II Українського Шекспірівського фестивалю у м. Івано-Франківськ.

🎺 Сіверськодонецький фаховий коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва

Студенти та викладачі Сіверськодонецького фахового коледжу культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва гідно представили Луганську область на:

канадсько-українському фестивалі дитячої та юнацької творчості «Торонто 2025»;

міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Оскар» (Німеччина);

міжнародному конкурсі інструментальної музики «PINE TREE» у штаті Мен (США);

IV Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Країна Кобзаря» у м. Київ;

VI Відкритому конкурсі юних піаністів ім. Михайла Обермана у м. Дніпро та інших.

Студенти коледжу взяли участь у 41 міжнародному, всеукраїнському та обласному конкурсі та фестивалі, у кожному з яких посіли призові місця.

🎨 Мистецькі школи Луганської області

Також понад 280 учнів мистецьких шкіл області взяли участь у 47 міжнародних, 99 всеукраїнських та 78 обласних творчих конкурсах й здобули 160 призових місць.

🏛️ Луганський обласний краєзнавчий музей

Луганський обласний краєзнавчий музей продовжує виставкову діяльність. Наразі з ГО «КЛІО ХАБ» та Посольством Швейцарії в Україні укладено угоду про реалізацію проєкту «Музей у тривожній валізі».

Проєкт передбачає створення пересувних виставок «Музей у тривожній валізі» та «За межами видимого. Культурна спадщина Луганщини», а також цифрової виставки «Між слів та мовчанням». Двох наукових каталогів. Включатиме серію лекцій з гендерних питань у музейній справі, презентацію виставки у місті Каунас (Литва), а також у п’яти регіонах України. Виготовлення промоційної продукції Половецька скульптура «Чорнухинська Мадонна».

🏢 Обласна універсальна наукова бібліотека

Активно просуває Луганщину й обласна універсальна наукова бібліотека, яка стала учасницею V Міжнародного фестивалю «АРТтерапія. Зцілення та ресурси», VII Всеукраїнського форуму військових письменників (м. Львів), III конференції «Локалізація Цілей сталого розвитку через музеї та бібліотеки».

⚠️ Важливо

Луганським обласним центром народної творчості, працівниками клубних установ, майстрами народної творчості, що перемістилися на підконтрольну українській владі територію, здійснюються заходи зі збереження та підтримки аматорської народної творчості нематеріальної культурної спадщини Луганщини. На регулярній основі проводяться обласні виставки творчих робіт майстрів, майстер-класи, проведено обласний фестиваль української народної іграшки та гри.

❗Так, обряд храмового свята на Трійцю у селі Шульгинка Луганської області внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Здійснюється реалізація авторських проєктів «Культурна мозаїка», «Степові вітри, духмяні хліби», «Культурна спадщина в евакуації».

💁 Гуманітарні хаби для ВПО та культура

Культурні послуги обов’язково надаються у гуманітарних хабах для ВПО з Луганщини. Кожна громада вже має свій напрацьований досвід і використовує різні форми, зокрема сформовано полички «Буккросинг» з безплатного обміну книжками та обладнано куточки книги, здійснюється співпраця з місцевими закладами культури щодо проведення спільних заходів тощо.

Попри окупацію та війну, культурні заклади Луганщини продовжують розвиватися. Вони беруть участь у міжнародних фестивалях, проводять концерти для ЗСУ, реалізують проєкти зі збереження спадщини. Це дозволяє підтримувати українську культуру навіть у складних умовах.

☝️ Також нагадаємо, що Луганська ОВА повідомляє про старт Всеукраїнського творчого конкурсу під символічною назвою «Що для мене Україна?» з нагоди Дня Незалежності України.