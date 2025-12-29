Понеділок, 29 Грудня, 2025
Таїланд заявив про порушення перемир’я Камбоджею на кордоні

Денис Молотов
Фото: Камбоджійський солдат на установці БМ-21 «Град» за 40 км від храму Та Моан Том.

Армія Таїланду в понеділок заявила, що Камбоджа порушила домовленості про припинення вогню після кількох тижнів прикордонних зіткнень. За даними військових, у ніч на неділю з боку Камбоджі було зафіксовано понад 250 безпілотних літальних апаратів, які увійшли в повітряний простір Таїланду. Про це повідомляє France24.

📢 У заяві армії Таїланду зазначається, що такі дії розцінюються як провокація та пряме порушення заходів зі зниження напруги, передбачених Спільною заявою сторін.

Водночас міністр закордонних справ Камбоджі Прак Сокхонн повідомив, що інцидент уже обговорили на міждержавному рівні. За його словами, сторони домовилися провести розслідування та «негайно його врегулювати». Він охарактеризував подію як «незначне питання, пов’язане з польотами дронів, які обидві сторони спостерігали вздовж лінії кордону».

☝️ Таїланд і Камбоджа погодилися на «негайне» припинення вогню у суботу, зобов’язавшись припинити прикордонні бої, які цього місяця призвели до загибелі десятків людей і змусили понад мільйон осіб залишити свої домівки.

Згідно з угодою, підписаною в суботу, дві сусідні держави Південно-Східної Азії домовилися припинити вогонь, заморозити пересування військ, а також співпрацювати у сфері розмінування й протидії кіберзлочинності.

Раніше повідомлялося, що військові представники Таїланду та Камбоджі розпочали переговори про припинення вогню після 16 днів інтенсивних зіткнень. Ці перемовини мають ключове значення для стабілізації спірного прикордонного регіону.

26 жовтня за участю президента США Дональда Трампа було підписано «мирну угоду» між Таїландом та Камбоджею.

В грудні 2025 року Таїланд та Камбоджа обмінялися ударами, що знову загострило бойові дії на спільному кордоні. Унаслідок артилерійського обстрілу тайської бази Анупонг загинув один військовослужбовець, ще троє отримали поранення.

👉 Нагадаємо, збройні інциденти на кордоні між країнами спалахували у липні. У серпні Таїланд і Камбоджа домовилися про перемир’я, а 26 жовтня за участю президента США Дональда Трампа було підписано «мирну угоду».

 

