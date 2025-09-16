Сирський ухвалив кадрові рішення щодо двох командирів

У Генштабі України підтвердили інформацію про рішення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо звільнення з посад командувачів двох корпусів Сил оборони. Про це в понеділок, 15 вересня, повідомило видання Суспільне.

Йдеться про командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та керівника 20-го корпусу Максима Кітугіна.

📢 «Такі кадрові рішення Головнокомандувача пов’язані з упущеннями двох командирів в управлінні військами. Наслідками неефективного керівництва у смугах відповідальності стали, найголовніше, втрати особового складу та втрати територій у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках», – наголосили у Генштабі.

У відомстві уточнили, що офіцери не залишають службу та будуть переведені на інші посади.

За даними Української правди, яка раніше посилалася на джерела у Силах оборони, звільнення було пов’язане з втратою позицій у зонах відповідальності цих корпусів. Зокрема, 17-й корпус під командуванням Сіленка відповідав за ділянку фронту у Запорізькій області. Там Сили оборони нещодавно втратили село Кам’янське та частину села Плавні на березі Дніпра.

☝️ Нагадаємо, наприкінці липня повідомлялося про окупацію села Кам’янське у Запорізькій області та села Верхньокам’янське на Донеччині.

🪖 Також повідомлялось, що майже третина зі 187 боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 15 вересня у Генеральному штабі ЗСУ.