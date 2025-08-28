Символічні соняхи пам’яті: у Станично-Луганській СВА провели майстер-клас до Дня захисників України

У Станично-Луганській селищній військовій адміністрації відбувся особливий захід — майстер-клас із виготовлення соняхів до Дня пам’яті захисників України. Про це у четвер, 28 серпня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Майстер-клас організували в межах Всеукраїнської акції 🌻 «Сонях», що традиційно проходить наприкінці серпня у різних куточках України. До участі долучилися внутрішньо переміщені особи (ВПО), діти, підлітки, молодь та люди старшого віку. Усі охочі власноруч виготовляли декоративні соняхи з паперу, тканини й інших матеріалів. Кожна створена квітка стала символом вдячності тим, хто поклав своє життя за свободу та незалежність нашої держави.

1 з 2

ℹ️ 28–29 серпня акція «Сонях» проходить по всій країні. Її головна мета — вшанувати пам’ять військовослужбовців та добровольців, які загинули у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність України, увічнити їхній подвиг та посилити патріотичний дух у суспільстві.

Соняхи, виготовлені під час акцій, носять як особливий символ пам’яті. Їх розміщують на одязі зліва на грудях, поруч із серцем. Це своєрідне нагадування про ціну свободи та про тих, хто віддав своє життя за майбутнє країни. До акції активно долучилися й мешканці інших громад Луганщини.

🌻Сонях пам’яті має глибоке символічне значення. Це не лише квітка, що уособлює сонце та життя, а й знак історичної мужності українських воїнів. Використання соняха як символу Дня пам’яті захисників України є важливою частиною формування національної традиції вшанування героїв. Він нагадує суспільству про величезну ціну незалежності та потребу в її захисті.

Символічний сонях об’єднує різні покоління українців — від дітей до ветеранів війни. Його створення в рамках таких майстер-класів сприяє не лише збереженню пам’яті, а й патріотичному вихованню молоді, формує усвідомлення того, що свобода й мир потребують постійної підтримки та готовності до боротьби.

