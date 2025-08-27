Школярі представили Луганщину на всеукраїнському етапі «Джури-2025»

Школярі з Лисичанська та Попасної гідно представили Луганщину на III (Всеукраїнському) етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 2025: Карпатська Січ. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в середу, 27 серпня.

Захід проходив упродовж липня-серпня в центральному таборі туристського активу учнів України, що розташований у Закарпатській області. Тут зібралися юні учасники з різних куточків країни, аби позмагатися у квестах, вікторинах, спортивних дисциплінах та військово-патріотичних конкурсах.

💪 У старшій віковій категорії Луганську область представляв рій «Нащадки козаків» з Лисичанської громади. Юні джури отримали диплом «За бездоганну організацію табору та дотримання вимог обов’язкового конкурсу «Таборування». Окрім того, команду відзначили подякою «За сміливість, витривалість, відвагу, незламний дух та волю до перемоги!»

💪 Свої сили на змаганнях випробували й учасники з Попаснянського ліцею № 20, які виступали у молодшій і середній вікових групах.

Молодший рій «Соколята» за підсумками квесту «Моя Україна» був відзначений організаторами як «найбільш згуртований та дисциплінований». Команда отримала дипломи «За гідне представлення рою на III (Всеукраїнському) етапі гри «Джура-2025: Котигорошко» та «За участь у квесті «Моя Україна». Один з учнів здобув особисту грамоту за високий результат у вправі «Метання гранати» серед ровесників.

💪 Середня вікова група Попаснянської громади, рій «Соколи», показала третій результат у мовознавчій вікторині «Антисуржик». Юних учасників нагородили дипломом «За гідне представлення рою на III (Всеукраїнському) етапі гри «Сокіл» («Джура») «Карпатська Січ».

У Луганській ОВА підкреслили, що участь школярів у всеукраїнських етапах «Джури» не лише формує патріотичне виховання молоді, а й дозволяє юним учасникам здобути досвід командної роботи. Також зміцнити фізичну підготовку та відчути відповідальність за спільний результат.

Таким чином, школярі Луганщини на Джурі 2025 змогли підтвердити свій рівень підготовки й показати приклад витривалості та згуртованості для інших учасників з усієї країни.

