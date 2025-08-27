Середа, 27 Серпня, 2025
ГОЛОВНАЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Школярі представили Луганщину на всеукраїнському етапі «Джури-2025»

Денис Молотов
Денис Молотов
Школярі представили Луганщину на всеукраїнському етапі «Джури-2025»

Школярі з Лисичанська та Попасної гідно представили Луганщину на III (Всеукраїнському) етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 2025: Карпатська Січ. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в середу, 27 серпня.

Захід проходив упродовж липня-серпня в центральному таборі туристського активу учнів України, що розташований у Закарпатській області. Тут зібралися юні учасники з різних куточків країни, аби позмагатися у квестах, вікторинах, спортивних дисциплінах та військово-патріотичних конкурсах.

💪 У старшій віковій категорії Луганську область представляв рій «Нащадки козаків» з Лисичанської громади. Юні джури отримали диплом «За бездоганну організацію табору та дотримання вимог обов’язкового конкурсу «Таборування». Окрім того, команду відзначили подякою «За сміливість, витривалість, відвагу, незламний дух та волю до перемоги!»

💪 Свої сили на змаганнях випробували й учасники з Попаснянського ліцею № 20, які виступали у молодшій і середній вікових групах.

Молодший рій «Соколята» за підсумками квесту «Моя Україна» був відзначений організаторами як «найбільш згуртований та дисциплінований». Команда отримала дипломи «За гідне представлення рою на III (Всеукраїнському) етапі гри «Джура-2025: Котигорошко» та «За участь у квесті «Моя Україна». Один з учнів здобув особисту грамоту за високий результат у вправі «Метання гранати» серед ровесників.

💪 Середня вікова група Попаснянської громади, рій «Соколи», показала третій результат у мовознавчій вікторині «Антисуржик». Юних учасників нагородили дипломом «За гідне представлення рою на III (Всеукраїнському) етапі гри «Сокіл» («Джура») «Карпатська Січ».

У Луганській ОВА підкреслили, що участь школярів у всеукраїнських етапах «Джури» не лише формує патріотичне виховання молоді, а й дозволяє юним учасникам здобути досвід командної роботи. Також зміцнити фізичну підготовку та відчути відповідальність за спільний результат.

Таким чином, школярі Луганщини на Джурі 2025 змогли підтвердити свій рівень підготовки й показати приклад витривалості та згуртованості для інших учасників з усієї країни.

☝️ Також нагадаємо, що понад 240 дітей із Кремінської громади Луганської області цього літа отримали можливість оздоровитися та відпочити у таборах і санаторіях як в Україні, так і за її межами.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Військово-повітряні сили Ізраїлю атакували хуситів у Ємені

ПОДІЇ

Родини загиблих Захисників Луганщини вшанували пам’ять Героїв у День Незалежності

ЛУГАНЩИНА

«Ми або домовимося, або ні» – Трамп

ПОЛІТИКА

На Покровському та Лиманському напрямку половина усіх боїв сьогодні – Генштаб

ВІЙНА

Настав час організувати розмову лідерів – Зеленський

ВАЖЛИВО

Мукачево: ліквідовано пожежу після ракетного удару рф

ВІЙНА

У Євросоюзі зростає інтерес до інвестицій в оборонний сектор України

ЕКОНОМІКА

Покровський та Лиманський напрямки: понад половина боїв на фронті

ПОДІЇ

Повітряні сили повідомили про загибель пілота МіГ-29

ВАЖЛИВО

Костянтинівка під ударом: росіяни били FPV-дронами і авіабомбами

ВАЖЛИВО

Сумська громада зазнала масованої атаки дронів рф – ОВА

ВІЙНА

ЗСУ знищили базу російських дронів у Севастополі

ВІЙНА

Понад 20 млн грн виділено громадами Сватівського району на підтримку захисників та їхніх родин

ЛУГАНЩИНА

росія випустила по Україні 614 повітряних засобів ураження

ВІЙНА

Військовому нарахували штраф за ухилення від служби: роз’яснення ТЦК

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"