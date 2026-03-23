Світ на межі газової кризи через зупинку експорту СПГ з Близького Сходу

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: QatarEnergy зупинила виробництво СПГ

Експорт скрапленого природного газу (СПГ) з Близького Сходу може повністю зупинитися вже протягом найближчих десяти днів, що загрожує глобальною енергетичною кризою. Світ може опиниться на межі енергетичної катастрофи. Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, потоки СПГ із Перської затоки різко скоротяться після того, як останні танкери з регіону досягнуть пунктів призначення. Ключовим фактором стала блокада Ормузька протока, яку здійснив Іран.

Катар, що забезпечує близько п’ятої частини світового виробництва СПГ, був змушений припинити експорт.

Після цього значних збитків зазнав газовий комплекс у Рас-Лаффан — один із ключових центрів виробництва скрапленого газу. Цього тижня об’єкт зазнав ракетного обстрілу з боку Ірану, що спричинило різке зростання цін на газ в Азії та Європі.

Згідно з аналізом незалежної брокерської компанії Affinity, частина танкерів, завантажених до початку війни у Катарі та Об’єднаних Арабських Еміратах, ще перебуває в дорозі. Тому, окремі країни лише зараз починають відчувати наслідки скорочення поставок.

Зростання цін на тлі конкуренції за обсяги

📊 За оцінками FT, країнам-імпортерам доведеться конкурувати за обмежені обсяги СПГ із США та інших постачальників, що призведе до різкого зростання цін. Домогосподарства та підприємства, ймовірно, змушені будуть скорочувати споживання або переходити на альтернативні джерела енергії.

☝️ Деякі країни бідні на нафту і газ в Азії вже впроваджують антикризові заходи, зокрема скорочення робочого тижня.

За даними відстеження суден, до Азії, яка закуповує майже 90 відсотків регіонального видобутку, наразі прямує лише одна партія СПГ із регіону Перської затоки, тоді як до Європи — ще шість партій СПГ.

Особливо вразливим залишається Пакистан, де майже 99% імпорту СПГ торік припадало на Катар. Останні поставки з Рас-Лаффан надійшли на другий і третій день війни з Іраном.

📉 За словами джерел, обидва термінали СПГ у країні вже скоротили роботу до однієї шостої від нормального рівня і можуть повністю припинити постачання до кінця місяця.

Нагадаємо, раніше Ізраїль завдав удару по найбільшому газовому родовищу Ірану — Південний Парс. Згодом Іран атакував Катар, і одна з балістичних ракет влучила у промисловий центр виробництва зрідженого природного газу Рас-Лаффан.

🛑 Також стало відомо, що на росії 22 березня призупинено навантаження нафти та нафтопродуктів у балтійських портах «Приморськ» та «Усть-Луга» після атаки безпілотників.

