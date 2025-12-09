Міненерго: у кількох областях досі немає світла, діють аварійні відключення

Внаслідок чергових російських ударів по енергетичній інфраструктурі частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях станом на ранок 9 грудня залишаються без електропостачання. Про це інформує Міністерство енергетики України.

За даними відомства, енергетичні бригади безперервно проводять аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути світло людям.

На Полтавщині, Сумщині та Харківщині через ворожі обстріли запроваджені аварійні відключення .

📢 У Міненерго нагадали, що «сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу».

У відомстві також звернулися до громадян із проханням максимально раціонально використовувати електроенергію упродовж доби, особливо в години пікового навантаження — вранці та ввечері.

Раніше глава правління «Укренерго» Віталій Зайченко заявив, що для суттєвого покращення ситуації в енергосистемі після масованої атаки рф знадобляться тижні. Нині в областях України діють графіки відключень обсягом до чотирьох черг.

👉 Також нагадаємо, що Окупаційна російська армія завдала удару по греблі Печенізького водосховища у Харківській області. У Печенізькій громаді тимчасово припинили рух через Печенізьку греблю.