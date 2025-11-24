Сумську громаду атаковано БпЛА: частина міста без світла і води

Окупаційні російські війська 24 листопада здійснили чергову атаку по Сумській громаді, застосувавши дрони-камікадзе. Унаслідок удару в місті виникли проблеми з електропостачанням, а частина району залишилася без світла. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, безпілотники рф влучили в житловий сектор одного зі старостинських округів, і наразі фахівці уточнюють масштаби пошкоджень та можливу кількість постраждалих серед людей.

Сумиобленерго повідомило, що окремі частини міста були знеструмлені внаслідок російського удару. Крім аварійних знеструмлень, продовжують діяти й графіки погодинних відключень, які впливають на стабільність енергосистеми в області. Енергетики зараз працюють над відновленням живлення і закликають громадян зберігати спокій.

Сумська міська рада уточнила, що через атаку та подальшу втрату електропостачання знеструмлено один із міських водозаборів. Комунальні служби намагаються усунути аварію, аби якнайшвидше повернути стабільне водопостачання.

У міській раді пояснили, що в разі затримки з відновленням електроживлення буде задіяно аварійно-резервну систему. У такій ситуації вода надходитиме за графіком і з пониженим тиском, переважно у вечірні та ранкові години.

📢 «Однак, якщо енергоживлення не вдасться поновити найближчим часом, водонасосна станція буде переведена на аварійно-резервне живлення. В такому випадку вода в зазначених районах міста подаватиметься за графіком з пониженим тиском ввечері та вранці», – йдеться у повідомленні.

Комунальні служби також попередили, що через відключення підкачувальних насосів ЦТП подача води на верхні поверхи багатоповерхівок може бути значно ускладнена. Нормальний режим роботи системи буде відновлено після стабілізації енергопостачання в місті.

Напад на Суми став одним із кількох ударів росії цього дня. Раніше стало відомо, що війська рф атакували Павлоград у Дніпропетровській області ударними безпілотниками, через що було пошкоджено кілька адмінбудівель та майже два десятки авто і поранено трьох людей.

Також у Чернігові російський «Shahed» упав на територію приватного підприємства, спричинивши поранення трьох громадян, які отримали осколкові ураження.