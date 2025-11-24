рф атакувала Павлоград ударними БпЛА: троє поранених

Війська рф вдень 24 листопада здійснили атаку на Павлоград Дніпропетровської області з використанням ударних безпілотників. Унаслідок ударів постраждали люди, зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури та приватного транспорту. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За його словами, внаслідок атаки травмовано трьох мирних мешканців. Серед постраждалих — 37-річна жінка, 18-річна дівчина, а також 31-річний чоловік. Усім їм була оперативно надана медична допомога. Стан пацієнтів лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Очільник ОВА підтвердив, що ворог спрямовував по місту ударні БпЛА👇

Руйнування зазнали адміністративні будівлі та одне з місцевих підприємств. За попередніми оцінками, пошкоджено приблизно півтора десятка автомобілів, а ще чотири транспортні засоби знищені повністю.

Подібні атаки на цивільні об’єкти відбуваються регулярно в різних регіонах України. Напередодні в Чернігові російський «Shahed» упав на територію приватного підприємства. У результаті падіння і вибуху поранення отримали троє людей, а лікарі діагностували в них осколкові ураження.

Того ж дня стало відомо і про інший трагічний випадок у Херсоні. Там російські військові обстрілом убили доцентку кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету. Загибла стала черговою жертвою регулярних атак російських військ на мирних жителів міста.

Удари зі сторони російських загарбників залишаються спрямованими здебільшого проти цивільних об’єктів і мирного населення, створюючи додаткові ризики для людей та суттєві збитки для громад. Українські служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів і допомагати постраждалим.

👉 Також нагадаємо, що з початку доби, 23 листопада на фронті відбулося 177 бойових зіткнень українських захисників з російськими окупантами на 13 напрямках. Найгарячіша ситуація на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках.