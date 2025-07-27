НБУ витратив понад $20 млрд на підтримку курсу гривні

З початку 2025 року Національний банк України (НБУ) продав понад 20 мільярдів доларів США на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні. Такі дані оприлюднено на офіційному сайті регулятора у суботу, 26 липня.

📊 За п’ять робочих днів поточного тижня обсяг продажу валюти становив понад 811 мільйонів доларів. Це дещо менше, ніж тижнем раніше, коли було реалізовано 906 мільйонів доларів. Упродовж цього періоду регулятор не здійснював купівлі валюти.

💵 Загалом з початку року обсяг валютного продажу сягнув 20,135 мільярда доларів. Натомість закупівлі валюти становили лише трохи більше 37 мільйонів доларів.

Раніше Нацбанк повідомляв про зниження попиту українців на долар США. У червні обсяги чистої купівлі долара склали 44 мільйони доларів, тоді як євро було придбано на 276 мільйонів у перерахунку на долари.

☝️ Також нагадаємо, що Яблука та груші нового врожаю подорожчають мінімум на 10–15% у порівнянні з минулим сезоном. Причиною стали весняні заморозки, які знищили частину врожаю.