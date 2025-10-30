Четвер, 30 Жовтня, 2025
Стрілянина у кременчуцькому ТЦК: поранено двох осіб

Денис Молотов
Денис Молотов
Стрілянина у кременчуцькому ТЦК: поранено двох осіб

У Кременчуці Полтавської області сталася стрілянина у районному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Унаслідок інциденту поранено двох осіб. Про це повідомив редактор «Кременчуцької газети» Олег Булашев у своєму Telegram-каналі.

📢 «Блискавка. У Кременчуцькому РТЦК сталася стрілянина. Двоє людей поранено. Подробиці повідомлю згодом», — написав журналіст.

Згодом він оприлюднив деталі події. За словами Булашева, співробітники ТЦК нібито затримали 53-річного чоловіка на залізничному вокзалі та доставили його на військово-лікарську комісію (ВЛК). Там чоловік, вимагаючи відпустити його, дістав зброю та відкрив вогонь.

📢 «Чоловік зажадав, щоб його відпустили, а інакше пообіцяв стріляти. Відпускати його не планували, він дістав пістолет і почав стріляти. Можливо, рикошетом, а можливо, він стріляв цілеспрямовано, але в результаті поранено двох військових», — повідомив Булашев.

☝️ У Полтавському обласному ТЦК підтвердили факт стрілянини. У їхній офіційній заяві зазначено, що близько 16:00 поліція супроводжувала військовозобов’язаного до збірного пункту Кременчуцького районного ТЦК та СП. Під час оформлення документів і перевірки на наявність заборонених предметів чоловік витягнув пістолет і зробив кілька пострілів.

📢 «В результаті двоє військових отримали поранення гомілки. На сьогодні військовослужбовці перебувають у лікарні, їх життю нічого не загрожує. Стрільця затримала поліція, тривають слідчі дії. Зазіхання на життя військовослужбовця карається позбавленням волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі (стаття 348 ККУ)», — повідомили у відомстві.

Стрілянина у кременчуцькому ТЦК: поранено двох осіб

💡 Поліція встановлює обставини події, а слідчі дії тривають. На місці працюють експерти, які мають з’ясувати, звідки у нападника була зброя.

Інцидент став уже третім подібним випадком за останні дні 👇
  • 📅 29 жовтня у Княжичах Київської області під час перевірки документів стався конфлікт між місцевими жителями та групою оповіщення, унаслідок якого постраждав поліцейський.
  • 📅 А 30 жовтня в Одеському районі військовослужбовці одного з ТЦК зазнали групового силового впливу під час мобілізаційних заходів.
