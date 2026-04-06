Старобільська громада зберігає єдність через культуру

Культура Старобільської громади стала відповіддю на виклики, спричинені війною, зокрема через втрату звичного середовища та розосередження мешканців у різних регіонах України. Нові підходи, запроваджені Старобільською міською військовою адміністрацією (МВА), дозволили зробити культурну діяльність одним із ключових інструментів підтримки людей і збереження цілісності громади. Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА.

Сьогодні культура Старобільської громади базується на принципах доступності та гнучкості. Йдеться про поєднання офлайн-заходів у гуманітарних штабах і онлайн-ініціатив, які забезпечують постійний зв’язок із мешканцями незалежно від їхнього місця перебування.

☝️ Підтримка через культуру: фокус на людях

Головним напрямом роботи є створення середовища, де люди можуть відновлювати соціальні зв’язки та емоційний баланс. Важливу роль у цьому відіграють гуманітарні простори, зокрема у Львів, де регулярно проводять культурні та освітні заходи.

Одним із ключових інструментів став бібліотечний простір. Двічі на тиждень переселенці мають доступ до книжкового фонду, беруть участь у заняттях із дітьми та долучаються до різноманітних ініціатив.

Фонд системно поповнюється, зокрема завдяки програмі Українського ПЕН «Незламні бібліотеки», у межах якої громада отримала нові видання для різних вікових груп.

Додатковим ресурсом стали надходження від Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки, а також підтримка письменників-земляків, які передають власні книги. Це дозволяє поєднувати доступ до літератури з живою комунікацією.

🎨 Діти і молодь: освіта та адаптація

Окрему увагу в Старобільській громаді приділяють роботі з дітьми та молоддю. Через майстер-класи, творчі заняття, інтерактивні ігри та арттерапію створюється простір для адаптації до нових умов.

Творчість виконує практичну функцію — допомагає знижувати тривожність, формувати відчуття безпеки та підтримувати емоційну стабільність.

До участі долучаються й учні Лиманського ліцею та вихованці дитячо-юнацького клубу «Орля».

Від початку року культурно-терапевтичними заходами охоплено понад 150 осіб, що свідчить про стабільний попит на такі формати підтримки.

📚 Історія та пам’ять

Паралельно громада активно працює у сфері національно-патріотичного виховання. Проводяться лекції, круглі столи та тематичні зустрічі до державних і пам’ятних дат.

Зокрема, круглий стіл із краєзнавства та захід «Шлях до незалежності через призму історії Луганщини» стали майданчиками для обговорення ролі історії у формуванні ідентичності.

Громада також бере участь у міжрегіональних ініціативах, зокрема фестивалі «Дике поле. Шлях до Європи», де представлено історичні дослідження Старобільщини.

🌿 Нематеріальна спадщина

Важливим напрямом є збереження нематеріальної культурної спадщини. До обласного переліку внесено обряд «Закладчина», що відображає традиції будівництва житла на Старобільщині.

Також популяризуються традиції травництва, які вже презентували на всеукраїнських культурних майданчиках.

З дітьми та молоддю проводяться тематичні заняття, що сприяють передачі знань між поколіннями. У межах співпраці з іншими громадами організовують онлайн-презентації, присвячені традиційним стравам, лікарським рослинам та обрядовим практикам.

🧩 Культура як основа відновлення

Досвід Старобільської громади доводить, що навіть в умовах війни вона виконує системну функцію — об’єднує людей, підтримує їх і формує підґрунтя для майбутнього відновлення.

📢 «Ми свідомо робимо акцент на культурі як інструменті єднання. Навіть у релокації важливо, щоб люди відчували зв’язок із громадою, мали можливість спілкуватися, розвиватися та передавати свої традиції дітям. Саме це дозволяє зберегти цілісність громади і формує підґрунтя для її відновлення», — зазначає начальниця Старобільська міська військова адміністрація Яна Литвинова.

Завдяки поєднанню традицій і сучасних підходів громада не лише зберігає власну ідентичність, а й адаптується до нових реалій, доводячи, що культура залишається живою через людей, їхню взаємодію та спільні цінності.

