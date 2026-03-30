Луганщина провела засідання обласного штабу гри “Джура-2026”

30 березня 2026 року заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська провела перше у цьому році засідання обласного штабу з підготовки та проведення II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура». Про це йдеться на офіційному сайті Луганської ОВА в понеділок, 30 березня.

У заході взяли участь керівники структурних підрозділів ОДА, представники районних військових адміністрацій, територіальних громад, освітяни, військові, громадські діячі та ветерани. Головними питаннями порядку денного стали затвердження плану роботи штабу на 2026 рік та погодження умов проведення обласного етапу гри для всіх вікових груп.

«Джура» – значно більше, ніж просто змагання

Відкриваючи засідання, Катерина Безгинська наголосила на важливості гри як потужного інструменту національно-патріотичного виховання молоді в умовах війни.

📢 «Джура – це значно більше, ніж просто змагання. Вона охоплює не лише дітей та молодь, а й педагогів, батьків, усю громаду. Це дієвий інструмент консолідації суспільства навколо національних ідеалів. Ми повертаємося до проведення заходів у форматі офлайн, і від нашої злагодженої роботи залежить той досвід, який отримають наші юні джури», – зазначила заступниця голови ОДА.

З доповідями щодо плану роботи штабу виступила виконувачка обов’язків директора Департаменту освіти і науки Луганської ОДА Тетяна Поскрякова. Умови проведення змагань для молодшої, середньої та старшої вікових груп представили фахівці Луганського обласного центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства Сніжана Пікуляк та Тетяна Сідельнікова.

Ключові рішення обласного штабу

Під час засідання було затверджено:

План роботи обласного штабу на 2026 рік;

Умови та програми проведення II (обласного) етапу гри для всіх вікових груп.

Особливу увагу приділили організаційним аспектам. Було вирішено, що у травні 2026 року обласний етап відбудеться в онлайн-форматі. Це дозволить забезпечити участь команд з різних громад Луганщини в умовах воєнного стану.

Фінальний (очний) етап планується провести офлайн. До нього вийдуть три найкращі рої старшої вікової групи за результатами онлайн-відбору. Фінальні змагання відбудуться на базі Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою у місті Березань Київської області.

Також передбачено проведення навчально-тренувальних зборів для переможців молодшої та середньої вікових груп.

Повернення до офлайн-формату після повномасштабної війни

Катерина Безгинська підкреслила, що 2026 рік стане першим після початку повномасштабного вторгнення, коли частину заходів гри планується провести в очному форматі.

За її словами, відновлення офлайн-формату дозволить учасникам отримати повноцінний досвід командної взаємодії, практичних навичок і глибшого патріотичного виховання.

Системна підготовка на всіх рівнях

У 2025 році в районах і територіальних громадах Луганської області були створені та оновлені місцеві штаби гри. У 2026 році оновлено склад обласного штабу з урахуванням представників громад.

Районним і місцевим штабам доручено забезпечити проведення І (громадського) етапу до початку травня 2026 року та організувати участь переможців у подальших етапах. Також передбачено формування суддівської колегії з залученням громадських організацій та фахівців з військово-патріотичного виховання.

Команди-переможці обласного етапу представлятимуть Луганщину на Всеукраїнському (III) етапі гри, який відбудеться влітку 2026 року.

Значення гри для Луганщини

Проведення «Джури» у 2026 році розглядається як один із ключових інструментів підтримки молоді Луганської області, формування національної ідентичності та збереження зв’язку між громадами в умовах вимушеної релокації.

Відновлення повноцінної роботи гри після кількох років вимушених обмежень демонструє, що навіть в умовах війни Луганщина продовжує системно працювати над патріотичним вихованням підростаючого покоління та зміцненням суспільної єдності.

