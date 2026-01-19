Понеділок, 19 Січня, 2026
Стало відомо чи планують США вихід з НАТО

Денис Молотов
Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент.

Міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що Сполучені Штати не планують виходити з Північноатлантичного альянсу (НАТО) та залишатимуться його повноправним членом. Про це він заявив в інтерв’ю NBC News у неділю, 18 січня.

Під час розмови Бессенту поставили запитання про пріоритети національної безпеки США — зокрема, що для Вашингтона важливіше: Гренландія чи НАТО. Міністр уникнув прямої відповіді, наголосивши, що таке протиставлення є хибним, однак окремо підкреслив незмінність курсу Сполучених Штатів на участь в Альянсі. За його словами, США і надалі залишатимуться частиною НАТО.

На тлі цієї заяви тема Гренландії набула особливої гостроти. Острів, який входить до складу Данії — країни-члена НАТО, останнім часом опинився в центрі уваги через заяви та дії Вашингтона. Як зазначає NBC, низка представників Демократичної партії застерігають, що будь-які агресивні кроки США щодо Гренландії можуть серйозно зашкодити єдності Північноатлантичного альянсу.

Окремо Бессента попросили прокоментувати можливі паралелі між потенційною анексією Гренландії з боку США та захопленням Криму росією. У відповідь міністр висловив упевненість, що європейські партнери зрозуміють вигоди такого розвитку подій не лише для самої Гренландії, а й для Європи та Сполучених Штатів.

Дискусія довкола майбутнього НАТО загострилася після ініціативи конгресмена-республіканця Томаса Массі, який у грудні 2025 року вніс до Конгресу законопроєкт про вихід США з Альянсу. Свою позицію він обґрунтував тим, що НАТО, на його думку, є рудиментом Холодної війни, а кошти, які Сполучені Штати витрачають на підтримку інших країн, варто спрямувати на зміцнення власної безпеки.

Водночас за інформацією Politico, у самому НАТО наразі немає чіткого плану дій на випадок виходу США. Питання ролі Вашингтона в Альянсі дедалі частіше порушується на тлі заяв президента Дональда Трампа про бажання «придбати» Гренландію у Данії. Як повідомляє NBC, у Вашингтоні навіть не відкидають можливості застосування військової сили, якщо переговори щодо купівлі острова зазнають невдачі.

Такий сценарій викликав різку реакцію серед союзників. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що вторгнення США до Гренландії може стати катастрофою для НАТО. Це фактично зіграє на руку російському диктатору володимиру путіну. На його переконання, це створило б підстави для виправдання війни росії проти України. Додатково буде завдано серйозного удару по довірі і єдності Альянсу.

⚠️ Додаткової напруги ситуації додає рішення адміністрації Трампа запровадити митні обмеження щодо товарів з восьми європейських країн — Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії та Великої Британії. З 1 лютого мита для них встановлюються на рівні 10%, а з червня мають зрости до 25%. Як зазначається, ці обмеження діятимуть доти, доки Сполучені Штати не отримають «дозвіл на купівлю» Гренландії.

