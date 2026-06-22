Колапс у Криму: окупаційний мер Севастополя заявив про обмеження

В Криму заборонили проведення будь-яких заходів, обмежили роботу магазинів до 20:00, а транспорту до 21:00. Про це офіційно повідомив окупаційний мер Севастополя михайло развожаєв, констатувавши глибоку інфраструктурну кризу на захопленому півострові. Про це повідомляє моніторинговий ресурс «Крымский ветер».

На території Криму розпочався тотальний логістичний та енергетичний дефіцит, зумовлений серією точних ударів по об’єктах забезпечення. Загарбницька адміністрація виявилася змушеною перейти до екстремальних заходів контролю над ситуацією та населенням.

Загалом, окупаційна місцева влада терміново вводить низку жорстких обмежень задля економії залишків ресурсів. Ці заходи суттєво змінюють повсякденний графік життєдіяльності всіх населених пунктів.

Тотальний дефіцит та перехід на надзвичайний режим

Окупаційні російські керівники фактично визнали повну неспроможність підтримувати стабільне постачання пально-мастильних матеріалів та електроенергії після ураження терміналів.

Офіційно оголошено, що паливо найближчими днями взагалі продавати не будуть для цивільного сектору. Одночасно з цим на території півострова вводиться сувора комендантська година, яка повністю обмежує пересування громадян у нічний час.

Морське сполучення також зазнало ударів, тому пороми відтепер не працюватимуть до «особливого розпорядження». На курсування суспільного транспорту негайно вводять жорсткі графіки, а всі великі ТРЦ і супермаркети мають зачинятися не пізніше 20:00. Крім того, вуличне освітлення вмикати не будуть через гострий дефіцит електроенергії в мережі.

Масова втеча росіян та попередження українського командування

Ці панічні заходи адміністрації розгортаються на тлі стихійної евакуації приїжджих громадян російської федерації, які намагаються якнайшвидше виїхати у східному напрямку.

Раніше соцмережі масово повідомляли, що на фоні повної відсутності палива, світла та водопостачання росіяни масово тікають з окупованого Криму. Проте виїхати з півострова наразі виявилося не так просто, адже вільних квитків немає, пасажирські потяги скасовують, а на «кримському мосту» утворився величезний затор.

Потужного стимулу покинути Крим росіянам дали Сили безпілотних систем ЗСУ, які прозоро натякнули на підготовку нових точкових ударів по Кримському мосту. Військові оприлюднили попередження для загарбників, зазначивши, що сьогодні вночі дуже зблизька і з різних ракурсів бачили Кримський міст. Це викликало додаткову хвилю виїзду цивільних осіб.