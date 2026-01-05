Понеділок, 5 Січня, 2026
США вимагають повний доступу до ресурсів Венесуели

Денис Молотов
США вимагають повний доступу до ресурсів Венесуели
Фото: Дональд Трамп, 47-й президент США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес повинна надати Сполученим Штатам «повний доступ» до ресурсів країни. Про це він сказав у неділю, 4 січня, спілкуючись із журналістами на борту літака Air Force One, передає CNN.

📢 «Нам потрібен повний доступ. Нам потрібен доступ до нафти та інших ресурсів їхньої країни, які дозволять нам відбудувати їхню країну», — заявив Трамп.

Він також повторив погрози на адресу Делсі Родрігес у разі, якщо вона не ухвалить, за його словами, «правильне рішення».

Перед цим в інтерв’ю New York Post Трамп заявив, що Венесуела перебуває на межі краху. С саме тому, Сполучені Штати мають керувати країною, використовуючи її ресурси.

📢 «Ми повинні керувати країною, дотримуючись закону та порядку. Ми повинні керувати країною там, де ми можемо скористатися економічними перевагами того, що вони мають, — а саме цінної нафти та інших цінних речей».

Водночас президент США відкинув питання щодо підтримки опозиційних діячів, зокрема лідерки венесуельської опозиції та лауреатки Нобелівської премії миру Марії Коріни Мачадо, зазначивши, що наразі жоден із них не має достатньої підтримки для керівництва країною.

📢 «Я не думаю, що вона має необхідну підтримку людей. Ось і все», — сказав Трамп.

На запитання, чи підтримає він Мачадо у разі її перемоги на виборах, Трамп утримався від прямої відповіді, наголосивши, що крах Венесуели робить виборчий процес другорядним питанням.

📢 «Ми повинні належним чином керувати країною», — зазначив він. Говорячи про Мачадо, Трамп додав: «Вона могла б виграти вибори лише за умови, що я її підтримаю. Але вона мені дуже подобається».

За словами президента США, замість поспішного проведення виборів пріоритетом має стати стабілізація країни, яка перебуває у глибокій кризі. Це, на його думку, буде взаємовигідним як для США, так і для Венесуели.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон планує залучити приватні компанії до інвестування в обладнання нафтовидобувної галузі Венесуели. А також пообіцяв «величезні роялті» для народу цієї країни. В неділю він наголосив, що Сполучені Штати ведуть війну проти наркотрафіку з Венесуели, а не проти самої держави.

➡️ Європейський Союз, не визнаючи Ніколаса Мадуро легітимно обраним президентом Венесуели, водночас закликає до мирного врегулювання кризи та суворого дотримання міжнародного права.

