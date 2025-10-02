Четвер, 2 Жовтня, 2025
ПОЛІТИКА

США відновлять жорсткі санкції проти Ірану – Рубіо

Денис Молотов
Держсекретар США Марко Рубіо заявив про швидке поновлення жорстких санкцій проти іранського режиму. Свою позицію він оприлюднив 1 жовтня у соцмережі X (колишній Twitter).

☝️ За словами Рубіо, нові обмежувальні заходи та експортний контроль торкнуться 44 осіб і структур. Саме тих, що прямо пов’язані з ядерною, ракетною та військовою програмами Ірану.

📢 «Як чітко дав зрозуміти президент США, ми позбавимо Іран усіх шляхів до ядерної зброї», — підкреслив держсекретар.

Рішення Вашингтона узгоджується з діями міжнародної спільноти. Так, 27 вересня Рада Безпеки ООН ухвалила відновлення ембарго на постачання зброї Ірану та повернула низку санкцій за ініціативою Великої Британії, Франції та Німеччини.

👉 Рішення ООН було прийнято на тлі звинувачень на адресу Тегерана у порушенні ядерної угоди, укладеної у 2015 році. Іранська влада різко розкритикувала крок Радбезу та назвала його політично мотивованим.

📌 Раніше повідомлялось, що якщо у короткостроковій перспективі не з’явиться шляху до миру в Україні, США будуть готові вдатися до нових потужних заходів проти росії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

