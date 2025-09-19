США та Китай обговорили припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп повідомив про «дуже продуктивну» розмову з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Обговорення відбулося у п’ятницю, 19 вересня, й охопило широкий спектр питань, серед яких — припинення російської війни проти України. Про це американський президент написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

📢 «Щойно завершив дуже продуктивну розмову з президентом Китаю Сі. Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включно з торгівлею, фентанілом, необхідністю припинення війни між росією й Україною, а також схваленням угоди щодо TikTok», – зазначив Трамп.

За його словами, під час діалогу сторони домовилися про особисту зустріч восени (орієнтовно 31 жовтня) цього року на саміті АТЕС у Південній Кореї. Також Трамп підтвердив плани здійснити візит до Китаю на початку наступного року.

Водночас як підкреслив американський лідер, Сі Цзіньпінь у свою чергу погодився відвідати США «у відповідний час».

📢 «Розмова була дуже вдалою, ми ще поговоримо телефоном, вдячні за домовленість про TikTok і з нетерпінням чекаємо зустрічі на саміті АТЕС», – резюмував Трамп.

☝️ Варто нагадати, що днем раніше, 18 вересня, Трамп звернувся до європейських країн із закликом чинити тиск на Китай. На його думку, саме Пекін може суттєво вплинути на Росію у питанні завершення війни в Україні.