П’ятниця, 19 Вересня, 2025
Денис Молотов
Денис Молотов
Розчарований путіним Трамп хоче, щоб Європа «щось зробила» Китаю

Якщо Європа була б спроможна вжити якихось заходів проти Китаю, то офіційний Пекін, можливо, змусив би російських загарбників зупинити війну в Україні. Так президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News заявив, що Європа здатна вплинути на розвиток війни в Україні через Китай.

📢 «Якби Європа щось зробила щодо Китаю, я думаю, що Китай, ймовірно, міг би змусити припинити війну в Україні», – сказав він.

Політик знову наголосив на складних відносинах між російським диктатором владіміром путіним та шостим президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зауважив, що вони «ненавидять один одного».

Трамп визнав, що особисто розчарований російським лідером і вважав війну в Україні найбільш простою для врегулювання.

📢 «Я думав, що найлегше [врегулювати] буде конфлікт між росією та Україною через мої стосунки з президентом путіним. Тому я розчарований», – підкреслив він.

Коментуючи нещодавній інцидент із порушенням польського повітряного простору російськими дронами, Трамп відповів, що врешті решт російські БпЛА втратили контроль та були пригнічені.

📢 «Я не можу це коментувати. Їх там не мало бути. Їх вивели з ладу. Найбільша атака на дрон полягає в його виведенні з ладу», – додав він.

Під час візиту до Великої Британії Трамп підкреслив, що США готові посилити тиск на москву. Але за умови, що європейські країни відмовляться від закупівлі російської нафти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

