У Гірській громаді виплатили майже 1 млн грн військовим та їх родинам

Допомога військовим від Гірської громади у 2026 році продовжує надаватися в межах місцевих соціальних програм. Протягом першого кварталу виплачено 910 тисяч гривень одноразової матеріальної підтримки. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в середу, 8 квітня.

Йдеться про Гірську міську територіальну громаду, де фінансову допомогу отримали 70 громадян. Серед них — українські Захисники і Захисниці, а також члени їхніх родин.

Виплати здійснюються у межах спеціальної цільової програми підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій та їхніх близьких.

☝️ Програма розрахована на період 2024–2027 років і передбачає системну допомогу жителям громади, які беруть участь у захисті держави або потребують соціальної підтримки після завершення служби.

Місцева влада продовжує реалізацію цієї ініціативи та приймає нові заявки від громадян.

📝 Отримати детальну інформацію щодо умов надання допомоги та переліку необхідних документів можна на офіційному ресурсі громади:

👉 Також раніше було повідомлено, що понад 700 тисяч гривень спрямовано на підтримку військових і їхніх дітей у Кремінській громаді.