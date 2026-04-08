У Гірській громаді виплатили майже 1 млн грн військовим та їх родинам

Денис Молотов
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 08.04.2026

Допомога військовим від Гірської громади у 2026 році продовжує надаватися в межах місцевих соціальних програм. Протягом першого кварталу виплачено 910 тисяч гривень одноразової матеріальної підтримки. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в середу, 8 квітня.

Йдеться про Гірську міську територіальну громаду, де фінансову допомогу отримали 70 громадян. Серед них — українські Захисники і Захисниці, а також члени їхніх родин.

Виплати здійснюються у межах спеціальної цільової програми підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій та їхніх близьких.

☝️ Програма розрахована на період 2024–2027 років і передбачає системну допомогу жителям громади, які беруть участь у захисті держави або потребують соціальної підтримки після завершення служби.

Місцева влада продовжує реалізацію цієї ініціативи та приймає нові заявки від громадян.

📝 Отримати детальну інформацію щодо умов надання допомоги та переліку необхідних документів можна на офіційному ресурсі громади:

Детальні умови отримання допомоги на офіційному сайті громади за 👉 посиланням.

Допомога військовим від громад залишається одним із ключових інструментів соціальної підтримки на місцевому рівні.

👉 Також раніше було повідомлено, що понад 700 тисяч гривень спрямовано на підтримку військових і їхніх дітей у Кремінській громаді.

