США розпочали нову фазу операції в Ормузькій протоці

Сполучені Штати разом із союзниками розпочали використання штурмовиків A-10 Thunderbolt II та ударних гелікоптерів AH-64 Apache для ураження іранських сил в Ормузькій протоці. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Йдеться про початкову фазу операції. Це має створити умови для входу кораблів ВМС США у протоку та забезпечення супроводу комерційних суден до Перської затоки і назад.

Про хід операції на брифінгу в Пентагоні у четвер повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн. За його словами, A-10 Thunderbolt II та Apache здійснюють патрулювання над протокою та вздовж південного узбережжя Ірану.

☝️ Основна мета — виявлення та знищення швидкохідних іранських катерів, які переслідують торговельні судна в Ормузькій протоці. Окремі союзники США також застосовують гелікоптери для боротьби з одноразовими ударними безпілотниками.

За даними американської сторони, Іран атакував десятки суден у регіоні що намагалися пройти через Ормузьку протоку. Іранці активно використовують морські та повітряні дрони. А також ракети, зокрема по цілях в Оманській та Перській затоках.

Експерти наголошують, що ситуація залишається складною. Ширина Ормузької протоки у найвужчому місці становить лише 38 км, однак загрози можуть походити з великої відстані. Провести тільки її зачистку буде недостатньо.

📢 «Крилаті ракети можна запустити з відстані в сотні кілометрів і все одно вразити кораблі в протоці», – зазначив аналітик Центру військово-морських досліджень (CNA) Майкл Коннелл.

Попри масовані удари з боку США та Ізраїлю, Іран зберігає значний військовий потенціал — включно з мінами, крилатими ракетами на вантажівках та сотнями катерів, які розміщені на прихованих базах з тунелями вздовж узбережжя і на островах.

📢 «Думаю, будуть потрібні тижні на поновлення у протоці безпечного судноплавства. Але навіть тоді Ірану збереже значну частину (бойових) ресурсів», – зазначив експерт з Вашингтонського інституту близькосхідної політики Фарзін Надімі.

Тим часом Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) оприлюднило відео ударів по іранських військово-морських цілях, які, за їхніми даними, становили загрозу міжнародному судноплавству.

📢 «Знищення іранських військово-морських цілей, що загрожують міжнародному судноплавству в Ормузькій протоці та поблизу неї», – йдеться у дописі під відео.

U.S. forces are destroying Iranian naval targets that threaten international shipping in and near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/qR6FJyI5ZS — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 19, 2026

Раніше повідомлялося, що США направляють у регіон десантні кораблі з винищувачами F-35 Lightning II, ракетами та близько 8 тисячами військових для посилення присутності на Близькому Сході.