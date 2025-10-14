США представили пускову установку X-MAV для ракет Tomahawk

Американська оборонна компанія Oshkosh Defense представила на AUSA 2025 нову мобільну установку X-MAV, призначену для запуску крилатих ракет Tomahawk. Платформа розроблена на базі перевірених тактичних колісних машин і може одночасно нести до чотирьох Tomahawk. Вона також здатна автономно проводити підготовку та запуск ракет по заданих цілях. Про це компанія повідомила напередодні.

Представник компанії Пет Ульямс підкреслив, що армія давно окреслила потребу у такій платформі.

X-MAV, за словами розробників, поєднує вогневу потужність пускової Typhon із кращою мобільністю та прохідністю, що робить її придатною для дій у складних польових умовах. Також Oshkosh анонсувала дві додаткові моделі у тій же лінійці: M-MAV та L-MAV.

M-MAV — середня версія платформи, яка виконуватиме роль автономної пускової установки для реактивних систем залпового вогню та тактичних ракет. З цієї машини планують запускати сімейство боєприпасів GMLRS, ER-GMLRS, PrSM, ATACMS та інші сумісні боєприпаси, включно з Joint Reduced Range Rocket (JR3).

L-MAV — найменша модель, орієнтована на тактичну підтримку та боротьбу з безпілотниками, вона оснащена апаратурою для запуску дронів-ударників Switchblade 600 та системою протидії БпЛА BlueHalo Titan C-UAS.

Ідея полягає в тому, що всі три платформи працюватимуть як єдина мобільна система вогневої підтримки. Машини можуть діяти автономно або в кооперації, обмінюючись даними та завданнями з мінімальною участю персоналу. Це дозволяє знизити уразливість підрозділів і підвищити темп боєздатності на оперативному рівні.

До появи X-MAV у США вертикальні наземні пуски Tomahawk забезпечувала переважно установка Typhon, яка базується на корабельній вертикальній пусковій Mk-41. Однак Typhon залишається відносно нечисленною: відкриті дані свідчать про наявність лише п’яти таких установок у Збройних силах США. Нова мобільна платформа потенційно розширює можливості дислокації та використання ракет великої дальності.

Поява X-MAV відбувається на тлі активних дискусій про можливе постачання Tomahawk Україні 👇

Теми дальньої зброї та стратегії її застосування обговорювалися під час недавніх контактів між лідерами України та США. Водночас операційні, політичні та логістичні аспекти передачі таких комплексів залишаються предметом інтенсивних переговорів.

Oshkosh позиціонує X-MAV як гнучку відповідь на сучасні вимоги поля бою: мобільну, автономну та сумісну з широким спектром боєприпасів і систем протидії. Зараз компанія продовжує налагоджувати виробництво та проводитиме подальші випробування і сертифікацію платформи.

☝️ Нагадаємо, минулими вихідними шостий президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели відразу дві телефонні розмови. Вони, зокрема, відбулись у ключі можливого надання Україні американських далекобійних ракет Tomahawk.

Також напередодні стало відомо, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрінуться 17 жовтня у Вашингтоні.

👉 Раніше було повідомлено, що США можуть надати Україні від 20 до 50 крилатих ракет Tomahawk. Про це зазначила газета Financial Times з посиланням на директора оборонної програми Центру нової американської безпеки Стейсі Петтіджон.