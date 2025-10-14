У ЗМІ назвали скільки США готові надати Україні ракет Tomahawk

США можуть надати Україні від 20 до 50 крилатих ракет Tomahawk. Про це повідомляє газета Financial Times з посиланням на директора оборонної програми Центру нової американської безпеки Стейсі Петтіджон.

📢 «Вашингтон може виділити від 20 до 50 ракет Tomahawk, що не змінить динаміку війни. Хоча ракети великої дальності можуть доповнити українські безпілотники далекої дії та крилаті ракети, вони все одно будуть дуже обмеженими можливостями, безумовно, недостатніми для забезпечення тривалих, глибоких атак проти рф», – заявила аналітик.

☝️Як зазначає колишній чиновник Пентагону Марк Кансіан, який нині працює у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, США мають загалом приблизно 4150 ракет Tomahawk. Водночас за його оцінками, Пентагон закупив лише близько 200 ракет із 2022 року, а понад 120 уже було використано.

За даними експертів, Міністерство оборони США у бюджеті на 2026 рік запросило фінансування лише на 57 додаткових ракет Tomahawk.

У Пентагоні відмовилися коментувати, скільки саме таких ракет є на озброєнні американської армії.

📞Нагадаємо, що нещодавно шостий президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели дві телефонні розмови. В ході цих перемовин було оговорено, зокрема й можливість передачі Україні ракет Tomahawk.

Також повідомляється, що Зеленський і Трамп зустрінуться 17 жовтня у Вашингтоні, де продовжать перемовини щодо оборонної співпраці.

👉 Раніше президент США Дональд Трамп не виключив можливості попередити російського диктатора владіміра путіна про готовність передати Україні ракети Tomahawk, якщо війна не буде врегульована найближчим часом.