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США перглянуть ядерну доктрину на випадок війни з рф або Китаєм

Денис Молотов
Денис Молотов
США перглянуть ядерну доктрину на випадок війни з рф або Китаєм
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Міністерство оборони США розробляє нову ядерну стратегію. Вона передбачає оновлення сценаріїв застосування озброєння у разі регіональної війни з росією або Китаєм. Про це NBC News повідомили п’ятеро обізнаних джерел. Розробку документа координує заступник міністра оборони США з політичних питань Елбридж Колбі.

У межах нового плану передбачається оновити варіанти ядерного удару у відповідь, які нададуть президенту США під час кризи. За інформацією джерел, ціль стратегії — не допустити переростання звичайної війни в ядерну. А також не дати противнику скористатися конфліктом у своїх інтересах.

🔹 Акцент на тактичному озброєнні та застереження експертів

Особливу увагу в документі приділяють можливому використанню тактичної ядерної зброї меншої потужності. Елбридж Колбі виступає за збільшення ролі такого озброєння. Чинна стратегія США переважно спирається на стратегічні засоби великої дальності для стримування ядерних сил противника.

Тим часом частина експертів побоюється, що більший акцент на тактичній ядерній зброї може послабити ефект стримування, оскільки загроза масштабної ядерної відповіді може сприйматися менш переконливо.

За даними NBC, Колбі планує представити напрацювання під час закритого заходу в Стратегічному командуванні США у штаті Небраска, яке відповідає за американські ядерні сили.

🔹 Протистояння з двома суперниками та закінчення договору СНО-III

Раніше Дональд Трамп і представники Пентагону заявляли, що Вашингтон одночасно враховує ризики з боку двох основних ядерних противників — росії та Китаю.

Після завершення у лютому 2026 року терміну дії останнього договору між США та рф про стратегічне наступальне озброєння (СНО-III) американська адміністрація заявляла про можливість посилення ядерного потенціалу та розгляд нових кроків у цій сфері.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте іронічно прокоментував заяви господаря кремля володимира путіна щодо нових випробувань ядерної зброї. Як повідомлялося, Трамп дав відповідний наказ після того, як путін заявив про завершення росією випробувань ракети з ядерним двигуном «Буревісник». А також ядерного ударного безпілотника «Посейдон».

👉 Також раніше стало відомо, очільник Пентагону заявив, що повідомлення, які з’явились у ЗМІ, про те, що в американських збройних сил вичерпуються запаси ключових ракет, не відповідають дійсності.

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