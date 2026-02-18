Середа, 18 Лютого, 2026
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися

Денис Молотов
Люди несуть банери на протесті біля офісу ООН у день мирних переговорів між росією та Україною за посередництва США в Женеві, Швейцарія, 17 лютого 2026 року.

У швейцарській Женеві завершилися тристоронні переговори делегацій України, США та рф. Про це повідомила речниця секретаря Ради національної безпеки і оборони України Діана Давітян, інформує Інтерфакс-Україна у середу, 18 лютого.

За її словами, зустріч двох переговорних груп уже завершена. Перемовини тривали близько двох годин.

Українська делегація доповідає президенту

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що українська делегація вже доповідає Володимиру Зеленському про результати консультацій.

📢 За його словами, наразі немає «драматичних деталей», однак конкретні позиції та напрацювання доводяться до глави держави в робочому порядку.

Позиція російської сторони

Голова російської переговорної делегації володимир мединський заявив російським ЗМІ, що переговори у Женеві були «важкими, але діловими».

Він уточнив, що консультації тривали два дні — напередодні перемовини відбувалися у різних форматах протягом тривалого часу, а сьогоднішній раунд зайняв близько двох годин.

мединський також анонсував новий раунд переговорів «найближчим часом», однак від подальших коментарів утримався.

📢 «Переговори тривали два дні: дуже довго вчора у різних форматах, ще сьогодні близько двох годин», – зазначив мединський

Формат консультацій та попередні результати

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв про старт чергового раунду перемовин у тристоронньому форматі Україна–США–росія.

За його словами, консультації відбувалися в робочих групах за окремими напрямами в межах політичного та військового блоків.

👉 Нагадаємо, що 17 лютого у Женеві стартував третій раунд переговорів, який тривав близько шести годин. За інформацією ЗМІ, після першого дня консультацій процес опинився під загрозою через розбіжності позицій сторін, зокрема через жорстку лінію російської делегації.

Раніше Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios наголосив, що українське суспільство не погодиться на мирну угоду з рф, яка передбачатиме передачу під контроль агресора всього Донбасу.

