США готові супроводжувати танкери через Ормузьку протоку

Денис Молотов
США готові супроводжувати танкери через Ормузьку протоку
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Президент США Дональд Трамп оголосив про готовність Військово-морських сил країни супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку, якщо виникне така необхідність. Свою позицію він висловив на платформі Truth Social у вівторок, 3 березня.

Крім того, у цьому контексті глава Білого дому повідомив, що доручив Корпорації фінансування розвитку США забезпечити страхові та фінансові гарантії для підтримки морської торгівлі в регіоні Перської затоки. Йдеться, зокрема, про допомогу нафтовим танкерам, які проходять стратегічним маршрутом.

США готові супроводжувати танкери через Ормузьку протоку 01
Скриншот допису 47-го президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social / 03.03.2026

📢 «З негайним вступом в силу я доручив Корпорації фінансування розвитку США (DFC) надати за дуже розумною ціною страхування політичних ризиків та гарантії фінансової безпеки всіх морських перевезень, особливо енергоносіїв, що проходять через Перську затоку».

Раніше Іран заявив про «закриття» Ормузької протоки — одного з ключових морських шляхів світу. Також було попереджено про можливі атаки на будь-які судна, які спробують її перетнути. На цьому тлі світові ціни на нафту помітно зросли.

☝️ Довготривалі перебої судноплавства в Ормузькій протоці, через яку проходить близько 15% світового нафтового трафіку та майже 20% постачання зрідженого природного газу, можуть мати серйозні економічні наслідки глобального масштабу.

Нагадаємо, 3 березня президент США також відкинув можливість переговорів з Іраном. Таку заяву він зробив на тлі четвертого дня військових операцій проти тегеранського режиму.

