Двоє представників ТЦК загинули в ДТП на Черкащині

Денис Молотов
Фото: Національна поліція України / Черкащина / 30.04.2026

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 квітня у Звенигородському районі Черкаської області. Внаслідок лобового зіткнення двох легковиків загинули троє чоловіків, двоє з яких були працівниками місцевого ТЦК та СП. Ще двоє осіб отримали травми та були терміново госпіталізовані.

Фото: скриншот офіційного повідомлення Черкаського обласного ТЦК / 01.05.2026

Аварія зафіксована на автодорозі стратегічного значення «Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань» поблизу населеного пункту Княжа. Про загибель своїх співробітників офіційно повідомив Черкаський обласний ТЦК у п’ятницю, 1 травня.

⚖️ Обставини події за даними поліції:

За попередньою версією слідства, причиною ДТП став виїзд на зустрічну смугу.

  • Винуватець: 54-річний водій автомобіля Ford Galaxy не дотримався безпечного швидкісного режиму.
  • Зіткнення: автомобіль Ford вилетів на зустрічну смугу, де відбувся потужний удар із кросовером Skoda Kodiaq, яким керував 42-річний чоловік.

Жертви та постраждалі: Внаслідок деформації кузовів та сили удару шансів на порятунок у більшості учасників ДТП майже не було.

  • Загиблі: обидва водії (54 та 42 років), а також 52-річний пасажир автомобіля Ford. Серед них — двоє працівників Звенигородського РТЦК.
  • Травмовані: двоє пасажирів Ford віком 34 та 40 років. Їх доставили до медичного закладу з травмами різного ступеня тяжкості.

Від сили удару один з автомобілів, що перевозив сільськогосподарську продукцію, зазнав таких пошкоджень, що на проїжджу частину розсипався посівний матеріал. На деякий час було ускладнено рух трасою.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб. Наразі призначено низку технічних експертиз для встановлення остаточних причин аварії.

Інші резонансні ДТП доби

Остання доба відзначилася підвищеною аварійністю на дорогах України:

  • Львівщина: на залізничному переїзді автокран протаранив поїзд. Машиніст загинув, його помічник та водій крана — у лікарні.
  • Київ: на Дарницькому мосту сталася потрійна аварія за участі Tesla, Suzuki та Lanos. Жертвою ДТП стала 63-річна жінка.

👉 Також нагадаємо, що правоохоронні органи розпочали розслідування обставин вибуху, що стався на території Білоцерківського районного територіального центру комплектування (ТЦК) увечері 30 квітня.

