Двоє представників ТЦК загинули в ДТП на Черкащині

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 квітня у Звенигородському районі Черкаської області. Внаслідок лобового зіткнення двох легковиків загинули троє чоловіків, двоє з яких були працівниками місцевого ТЦК та СП. Ще двоє осіб отримали травми та були терміново госпіталізовані.

Аварія зафіксована на автодорозі стратегічного значення «Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань» поблизу населеного пункту Княжа. Про загибель своїх співробітників офіційно повідомив Черкаський обласний ТЦК у п’ятницю, 1 травня.

⚖️ Обставини події за даними поліції:

За попередньою версією слідства, причиною ДТП став виїзд на зустрічну смугу.

54-річний водій автомобіля не дотримався безпечного швидкісного режиму. Зіткнення: автомобіль Ford вилетів на зустрічну смугу, де відбувся потужний удар із кросовером Skoda Kodiaq, яким керував 42-річний чоловік.

Жертви та постраждалі: Внаслідок деформації кузовів та сили удару шансів на порятунок у більшості учасників ДТП майже не було.

обидва водії (54 та 42 років), а також 52-річний пасажир автомобіля Ford. Серед них — двоє працівників Звенигородського РТЦК.

обидва водії (54 та 42 років), а також 52-річний пасажир автомобіля Ford. Серед них — двоє працівників Звенигородського РТЦК. Травмовані: двоє пасажирів Ford віком 34 та 40 років. Їх доставили до медичного закладу з травмами різного ступеня тяжкості.

Від сили удару один з автомобілів, що перевозив сільськогосподарську продукцію, зазнав таких пошкоджень, що на проїжджу частину розсипався посівний матеріал. На деякий час було ускладнено рух трасою.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб. Наразі призначено низку технічних експертиз для встановлення остаточних причин аварії.

👉 Також нагадаємо, що правоохоронні органи розпочали розслідування обставин вибуху, що стався на території Білоцерківського районного територіального центру комплектування (ТЦК) увечері 30 квітня.